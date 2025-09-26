H Microsoft απενεργοποίησε υπηρεσίες που παρείχε στον ισραηλινό στρατό λόγω έρευνας για την παρακολούθηση Παλαιστίνιων

Στην απενεργοποίηση κάποιων υπηρεσιών που χρησιμοποιούσε ο στρατός του Ισραήλ προχώρησε η Microsoft εν μέσω ερευνών για την παρακολούθηση τηλεφωνικών επικοινωνιών Παλαιστινίων.

Σύμφωνα με την έρευνα που δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο από τη βρετανική εφημερίδα «Guardian» και άλλα μέσα ενημέρωσης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ισραηλινή στρατιωτική υπηρεσία χρησιμοποιούσε το λογισμικό Azure της Microsoft για να αποθηκεύει ηχογραφήσεις τηλεφωνημάτων μεταξύ Παλαιστινίων που ζούσαν στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη και στη Γάζα.

Το ρεπορτάζ αυτό ώθησε τη Microsoft να προχωρήσει σε εσωτερική έρευνα για το θέμα.

«Δεν παρέχουμε τεχνολογία για τη διευκόλυνση της μαζικής παρακολούθησης πολιτών», ανέφερε ο πρόεδρος της Microsoft, Μπραντ Σμιθ, στο σάιτ της εταιρείας.

Όπως εξήγησε, η έρευνα συνεχίζεται, αλλά τα στοιχεία σχετικά με τη χρήση από το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ των ικανοτήτων αποθήκευσης του Azure στην Ολλανδία και η χρήση υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης υποστηρίζουν το ρεπορτάζ του «Guardian».

Η απόφαση για «διακοπή και απενεργοποίηση» συγκεκριμένων συνδρομών του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ, περιλαμβανομένης της χρήσης συγκεκριμένου χώρου αποθήκευσης cloud και υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης, δεν θα επηρεάσει τις υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας που παρέχει η Microsoft στο Ισραήλ και σε άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, διευκρίνισε ο Σμιθ.

Την εποχή που δημοσιεύτηκε η έρευνα των μέσων ενημέρωσης, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε στον «Guardian» ότι η συνεργασία του με εταιρείες, όπως η Microsoft, βασίζεται σε «νομικά εποπτευόμενες συμφωνίες». Ο στρατός πρόσθεσε αργότερα ότι η Microsoft «δεν συνεργάζεται και δεν συνεργαζόταν με τον (ισραηλινό στρατό) για την αποθήκευση ή την επεξεργασία δεδομένων».

Φιλοπαλαιστινιακές οργανώσεις, όπως το Συμβούλιο Αμερικανοϊσλαμικών Σχέσεων (CAIR) και μια ομάδα εκστρατείας με επικεφαλής εργαζόμενους στον τεχνολογικό κλάδο με την ονομασία «No Azure for Apartheid», χαιρέτισαν την απόφαση.

«Είναι ένα ευπρόσδεκτο βήμα και μια δικαίωση για τους γενναίους εργαζόμενους στον τομέα της τεχνολογίας που ύψωσαν το ανάστημά τους και διαμαρτυρήθηκαν», δήλωσε ο Ιμράν Σιντίκι, εκτελεστικός διευθυντής του παραρτήματος της CAIR στην πολιτεία της Ουάσινγκτον. Οι ομάδες αυτές ζητούν από τη Microsoft να διακόψει όλους τους δεσμούς της με την ισραηλινή κυβέρνηση.

Η Microsoft είναι μεταξύ των μεγαλύτερων εταιρειών που έχουν αντιμετωπίσει επικρίσεις για τους δεσμούς τους με το Ισραήλ.

Εργαζόμενοι της Microsoft απολύθηκαν αφού πήραν μέρος σε φιλοπαλαιστινιακές κινητοποιήσεις στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Ωστόσο από την πλευρά της η Microsoft απάντησε ότι προχώρησε στις απολύσεις αυτές διότι οι εργαζόμενοι παραβίασαν πολιτικές της εταιρείας και πρόσθεσε ότι οι κινητοποιήσεις στους χώρους της προκάλεσαν σοβαρά ζητήματα ασφάλειας.

Η έρευνα του «Guardian» πραγματοποιήθηκε από κοινού με το ισραηλινοπαλαιστινιακό περιοδικό +972 Magazine και το μέσο Local Call που εκδίδεται στην εβραϊκή γλώσσα.