H Sharon Osbourne κατέρρευσε στην κηδεία του Ozzy – Σκιά του εαυτού της στο ύστατο χαίρε στον άνδρα της ζωής της

Η Sharon Osbourne δεν ήταν μόνο η αφοσιωμένη σύζυγος του Ozzy Osbourne για περισσότερα από 40 χρόνια, αλλά και η μάνατζέρ του και, αναμφισβήτητα, η μεγαλύτερη θαυμάστριά του.

Η δυναμική Sharon, «λύγισε» στη θέα της σορού του άντρα της ζωής της του Ozzy Osbourne- οι φωτογραφίες και τα βίντεο από την κηδεία του «Πρίγκιπα του Σκότους», σήμερα Τετάρτη (30.07.2025) στη γενέτειρά του το Μπέρμιγχαμ στη Βρετανία είναι ενδεικτικές.

Η αυτοκινητοπομπή που μετέφερε τη σορό του Ozzy πέρασε και από τη Broad Street και από τη «Γέφυρα των Black Sabbath» με το περίφημο παγκάκι που είναι αφιερωμένο στο θρυλικό συγκρότημα, όπου ήδη χιλιάδες θαυμαστές αφήνουν λουλούδια και μηνύματα.

Η Sharon, έμοιαζε τόσο εύθραυστη καθώς αποβιβαζόταν από τη λιμουζίνα που συνόδευε τη σορό και υποβασταζόμενη από τα δυο της παιδιά, Jack και Kelly, έφτασε στον βωμό που είχε στηθεί στην περίφημη γέφυρα. Με δάκρυα στα μάτια, όπως και τα δυο της παιδιά, περπάτησε με δυσκολία στον χώρο, άφησε ένα λουλούδι υπό το πλήθος να φωνάζει «Ozzy, Ozzy…».

Ozzy Osbourne’s wife Sharon Osbourne and their children lay flowers down as the funeral procession of the Black Sabbath front man is underway in Birmingham City Centre. https://t.co/TC2ROCL7wW



Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/8Joq1NuV1G