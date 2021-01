Η Tanya Roberts ζει! Αδιανόητη ανατροπή με το «κορίτσι» του Τζέιμς Μποντ

Μοιάζει απίστευτο αλλά είναι αλήθεια. Αν και ο εκπρόσωπός της είχε, λίγες ώρες πριν, ανακοινώσει το θάνατο της, η ηθοποιός Tanya Roberts, το τελευταίο κορίτσι του… James Bond Ρότζερ Μουρ και ένας από τους Άγγελους του Τσάρλι δεν πέθανε. Ζει αλλά είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Ήταν πριν από σχεδόν 24 ώρες, το πρωί της Δευτέρας 4 Ιανουαρίου 2021 όταν ο εκπρόσωπος της Tanya Roberts, της «Σίνα» και της «Στέισι» του James Bond, έκανε γνωστό ότι η ηθοποιός πέθανε ύστερα από πολυήμερη νοσηλεία σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες.

Συλλυπητήρια από γνωστούς, φίλους και θαυμαστές και αφιερώματα στον παγκόσμιο τύπο για την Tanya Roberts, την ηθοποιό που στάθηκε δίπλα στον Ρότζερ Μουρ στην τελευταία του ταινία ως James Bond και έπαιξε την Stacey Sutton στο “A View to a Kill”.

Και ενώ όλοι θρηνούσαν την Tanya Roberts, ο εκπρόσωπός της, ο άνθρωπος που είχε κάνει γνωστό το θάνατό της, ανακοίνωσε ότι όχι μόνο η 65χρονη ηθοποιός δεν έχει πεθάνει, αλλά είναι ακόμη στη ζωή. Νοσηλεύεται όμως σε κρίσιμη κατάσταση. Ο Μάικ Πίνγκελ είπε ότι εσφαλμένα δήλωσε ότι η Τάνια Ρόμπερτς πέθανε, παρασυρόμενος από όσα του είπε ο σύντροφός της.

