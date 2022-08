Έρευνα της Washington Post «καίει» την FSB, αποκαλύπτοντας ότι έπειθε τη ρωσική ηγεσία ότι με την εισβολή στην Ουκρανία, θα κατέρρεε η κυβέρνηση του προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με την Washington Post, η FSB (ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας), συμμετείχε ενεργά στην προετοιμασία της στρατιωτικής εισβολής στην Ουκρανία, πραγματοποιώντας, μεταξύ άλλων, πληθώρα λαθών, ιδιαίτερα με το να πείθει τη ρωσική πολιτική ηγεσία ότι μετά την έναρξη του πολέμου οι ουκρανικές αρχές δεν θα μπορέσουν για πολύ να αντισταθούν.

Η εφημερίδα στην έρευνά της με τίτλο «Οι κατάσκοποι της Ρωσίας παρερμήνευσαν την Ουκρανία και παραπλάνησαν το Κρεμλίνο καθώς ο πόλεμος διαφαινόταν», επισημαίνει ότι «ευαίσθητο υλικό που αποκτήθηκε από ουκρανικές και άλλες υπηρεσίες ασφαλείας προσφέρει μια σπάνια εικόνα των δραστηριοτήτων της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ρωσίας, η οποία φέρει τεράστια ευθύνη για το αποτυχημένο σχέδιο πολέμου της Μόσχας και την ύβρη που το προώθησε».

Όπως γράφει η αμερικανική εφημερίδα, για μερικούς μήνες ερευνούσε τον ρόλο των μυστικών υπηρεσιών στην προετοιμασία του πολέμου βασιζόμενη σε «πλούσιες εμπιστευτικού χαρακτήρα πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων υποκλαπέντων επικοινωνιών από αξιωματικούς των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών, καθώς και συνεντεύξεων σε βάθος με ανώτερους Ουκρανούς, Αμερικανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους».

Σύμφωνα με την έρευνα, το τμήμα της FSB, γνωστό ως Διεύθυνση επιχειρησιακής πληροφόρησης, αρκετά χρόνια ετοίμαζε στην Ουκρανία το δικό της φιλορωσικό δίκτυο πρακτόρων. Ενημέρωνε την ηγεσία της Ρωσίας για το ότι η εξουσία στο Κίεβο θα καταρρεύσει μετά την ρωσική εισβολή.

