Η αγκαλιά στη συναυλία των Coldplay θα στοιχίσει 30 εκατ. λίρες στον CEO της Astronomer

Βαθιά το χέρι στην τσέπη θα κληθεί να βάλει ο 50χρονος Andy Byron, CEO της Astronomer, ο οποίος εθεάθη στην συναυλία των Coldplay αγκαλιά με την 56χρονη επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρίας, Kristin Cabot.

Το παράνομο ζευγάρι πιάστηκε «στα πράσσα» από την «kiss cam» στη συναυλία των Coldplay και έμαθε όλος ο πλανήτης για τη σχέση τους, καθώς και οι δύο είναι παντρεμένοι και έκρυβαν τον έρωτά τους.

Τα δυο στελέχη της Astronomer σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρίας έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Ο Byron είναι CEO της Astronomer, μιας ανερχόμενης εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης με αποτίμηση περίπου 1 δισ. δολάρια. Η εταιρεία έχει στόχο την παγκόσμια επέκταση, ενώ πρόσφατα άνοιξε και γραφείο στο Λονδίνο.

Η παράνομη σχέση του Byron ενδέχεται να του κοστίσει ακριβά ειδικά αν η σύζυγός του αποφασίσει να χωρίσουν. Το τίμημα μπορεί να φτάσει και τις 30 εκατ. λίρες.

Coldplay concert in Boston. CEO and HR Officer on jumbotron during a kiss cam segment. Both married.pic.twitter.com/oetaxGlDcP