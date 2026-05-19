Μαλδίβες: Ανασύρθηκαν οι σοροί 2 δυτών που έχασαν τη ζωή τους στην «σπηλιά των καρχαριών»

Τη σορό 2 εκ των 5 Ιταλών δυτών που σκοτώθηκαν σε σπηλιά των Μαλδίβων, κατάφεραν να ανασύρουν σήμερα (19.05.2026) οι έμπειροι σπηλαιοδύτες που συμμετέχουν στην δύσκολη επιχείρηση. Αν και τα θύματα δεν έχουν ταυτοποιηθεί, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για έναν άνδρα και μία γυναίκα.

Φιλανδοί δύτες που εντάχθηκαν στην επιχείρηση αυτήν την εβδομάδα, ανέσυραν τις δύο σορούς μέχρι τα 30 μέτρα και στη συνέχεια δύτες από τις Μαλδίβες και η αστυνομία της χώρας τους βοήθησαν για να μεταφερθούν στην επιφάνεια. Οι σοροί των υπόλοιπων θυμάτων αναμένεται να ανασυρθούν από την «σπηλιά των καρχαριών» την Τετάρτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε εδώ την σπηλιά των καρχαριών όπου έχασαν τη ζωή τους Ιταλοί δύτες.

Η σορός του εκπαιδευτή τους ανασύρθηκε την περασμένη Παρασκευή.

Επικεφαλής της ομάδας που μπήκε στην σπηλιά ήταν η 51χρονη Μόνικα Μοντεφαλκόνε, καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο της Γένοβας και οικολόγος θαλάσσιων οικοσυστημάτων που έκανε συχνά καταδύσεις στα νερά των Μαλδίβων στον Ινδικό Ωκεανό. Στην ίδια ομάδα συμμετείχε και η κόρη της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αρχές των Μαλδίβων εξετάζουν διάφορους παράγοντες αναφορικά με το δυστύχημα -το πλέον πολύνεκρο στην καταδυτική ιστορία της χώρας- όπως το εάν οι δύτες κατέβηκαν σε μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο βάθος.

Υπενθυμίζεται πως η σπηλιά βρίσκεται σε βάθος 60 μέτρων στην ατόλη Βααβού, νότια της πρωτεύουσας Μαλέ.

Τα θύματα της τραγωδίας:

Έμπειροι δύτες σχολιάζουν πως πρόκειται για επικίνδυνη σπηλιά που χωρίζεται σε 3 θαλάμους οι οποίοι συνδέονται με στενά περάσματα.

Οι έρευνες των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη ώστε να διαπιστωθούν τα αίτια της τραγωδίας.