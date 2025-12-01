Η Airbus παραδέχεται πρόβλημα ποιότητας στα A320 – Διαβεβαιώνει ότι το περιστατικό έχει εντοπιστεί και τεθεί υπό έλεγχο

Η Airbus αναγνώρισε τη Δευτέρα (01.12.2025) ότι αντιμετώπισε ένα «πρόβλημα ποιότητας» το οποίο επηρέασε ορισμένα μεταλλικά πάνελ εγκατεστημένα σε αεροσκάφη A320.

Σύμφωνα με τηνAirbus, το περιστατικό περιορίστηκε γρήγορα και αφορά μόνο ένα μικρό τμήμα του στόλου των αεροσκαφών A320.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκπρόσωπος της Airbus δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι όλα τα αεροσκάφη που ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί εξετάζονται πλέον, παρότι μόνο λίγα εξ αυτών θα χρειαστούν πρόσθετες επεμβάσεις. Η ανακοίνωση αυτή έγινε ενώ τα δημοσιεύματα για το θέμα προκάλεσαν πτώση της μετοχής της Airbus στο Χρηματιστήριο του Παρισιού.

Ο κατασκευαστής υπενθυμίζει επίσης ότι λιγότερα από 100 αεροσκάφη της οικογένειας A320 παραμένουν καθηλωμένα λόγω λογισμικού ευάλωτου υπό ορισμένες συνθήκες έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία. Από τα 6.000 αεροσκάφη που αφορούσε η αρχική προειδοποίηση, «η συντριπτική πλειονότητα» έχει ήδη υποστεί τις απαραίτητες παρεμβάσεις από την Παρασκευή. Η Airbus αναφέρει ότι συνεργάζεται με τις αεροπορικές εταιρείες για την ολοκλήρωση της αναβάθμισης του λογισμικού στα αεροσκάφη που παραμένουν καθηλωμένα, ώστε να επιστρέψουν το συντομότερο στις πτήσεις.

Η διαδικασία αυτή ακολουθεί μια επείγουσα απόφαση που ανακοινώθηκε το βράδυ της Παρασκευής: την επιθεώρηση και αναβάθμιση του συστήματος πλοήγησης 6.000 A320, μετά από ένα σπάνιο περιστατικό που σημειώθηκε στα τέλη Οκτωβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες και αποδόθηκε σε ιδιαίτερες συνθήκες έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία. Η Airbus διαβεβαιώνει ότι τα διορθωτικά μέτρα βρίσκονται σε εξέλιξη και ότι η ασφάλεια των πτήσεων παραμένει πλήρως εξασφαλισμένη.