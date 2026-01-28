Η Αρχιεπίσκοπος Σάρα Μαλάλι έγινε η πρώτη γυναίκα επικεφαλής της Αγγλικανικής Εκκλησίας – Επεισόδιο προκάλεσε κληρικός

Σε μια μεγαλειώδη και ιστορική τελετή στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Παύλου η Σάρα Μαλάλι ορίστηκε σήμερα (28.01.2026) Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι, με αποτέλεσμα να γίνει η πρώτη γυναίκα που θα ηγηθεί της Εκκλησίας της Αγγλίας.

Ο μεγαλοπρεπής καθεδρικός ναός μετατράπηκε σε δικαστήριο για την αρχαία Επικύρωση της Εκλογής, μια νομική τελετή που γίνεται εντός του πλαισίου της εκκλησιαστικής λειτουργίας και σηματοδοτεί τη στιγμή που ένας εκλεγμένος αρχιεπίσκοπος της Εκκλησίας της Αγγλίας αναλαμβάνει νομίμως τα καθήκοντά του.

Ωστόσο, η τελετή δεν ολοκληρώθηκε δίχως επεισόδια, αφού κατά την διάρκεια της διαδικασίας, ένας εκ των παριστάμενων κληρικών φώναξε ότι είναι αντίθετος στον ορισμό της Σάρα Μαλάλι ως Αρχιεπίσκοπος της Αγγλικανικής Εκκλησίας.

Παρά τις φωνές και τις αμήχανες αντιδράσεις των υπολοίπων μελών της Εκκλησίας της Αγγλίας, η Σάρα Μαλάλι έμεινε ψύχραιμη την στιγμή που δυνάμεις ασφαλείας απομάκρυναν τον άνθρωπο που προκάλεσε την σκηνή με συνοπτικές διαδικασίες.

Η Μαλάλι, η οποία θα υπηρετήσει επίσης ως πνευματική ηγέτιδα 85 εκατομμυρίων Χριστιανών σε 165 χώρες στην παγκόσμια Αγγλικανική Κοινωνία, έδωσε όρκο πίστης ως η 106η Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι ενώπιον ανωτέρων επισκόπων που ενεργούν ως Βασιλικοί Επίτροποι υπό την εξουσία του Βασιλιά Καρόλου.

Ο Βρετανός μονάρχης υπηρετεί ως ανώτατος κυβερνήτης της Εκκλησίας της Αγγλίας μετά την απόσχισή της από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία τον 16ο αιώνα, στην οποία προχώρησε ο Ερρίκος Η΄.

Η Μαλάλι, πρώην νοσηλεύτρια, διορίστηκε για πρώτη φορά τον Οκτώβριο θρησκευτική αξιωματούχος της Αγγλικανικής Εκκλησίας, αντικαθιστώντας τον Τζάστιν Γουέλμπι.

Ο τελευταίος υποχρεώθηκε να παραιτηθεί τον Νοέμβριο 2024 για τον τρόπο που διαχειρίσθηκε ένα σκάνδαλο σωματικών και σεξουαλικών επιθέσεων στους κόλπους της Αγγλικανικής Εκκλησίας.

Ο διορισμός της Μαλάλι προκάλεσε άμεση κριτική από ορισμένους συντηρητικούς στο παγκόσμιο δίκτυο των Αγγλικανών που αντιτίθενται στη χειροτονία των γυναικών και παραμένουν διχασμένοι όσον αφορά τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα.

Η 63χρονη Μαλάλι, η οποία αντιμετωπίζει επίσης ερωτήματα στο εσωτερικό της χώρας για αστοχίες εντός της Εκκλησίας, θα ενθρονιστεί στον Καθεδρικό Ναό του Καντέρμπουρι τον Μάρτιο του 2026, όταν θα δώσει και το πρώτο της κήρυγμα ως Αρχιεπίσκοπος, σηματοδοτώντας την έναρξη της δημόσιας διακονίας της.