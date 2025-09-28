Η Δανία κλείνει τον εναέριο χώρο της για τα drones – Αυστηρά μέτρα για την ασφάλεια της ευρωπαϊκής Συνόδου

Την απαγόρευση των πολιτικών drones στον εναέριο χώρο της ανακοίνωσε η Δανία την Κυριακή 28.09.2025, μετά από πλήθος περιστατικών που μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πετούν πάνω από αεροδρόμια της χώρας.

Η Δανία θα απαγορεύσει τις πτήσεις πολιτικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών από αύριο Δευτέρα 29.09.2025 στην επικράτειά της προκειμένου να εγγυηθεί την ασφάλεια της ευρωπαϊκής Συνόδου όπου επικεφαλής κυβερνήσεων θα παρευρεθούν στην Κοπεγχάγη.

Drones παρατηρήθηκαν εκ νέου πάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Δανίας τη νύχτα της Κυριακής 28.09.2025, για δεύτερο συναπτό 24ωρο, όπως έγινε γνωστό από τον στρατό της Δανίας, χωρίς να δοθούν λεπτομέρειες για τα περιστατικά ή την απάντηση των ενόπλων δυνάμεων.

Από τις 22 Σεπτεμβρίου, υπάρχει μία μυστηριώδης παρουσία drones στη Δανία και τη Νορβηγία που προκαλεί ανησυχία και οδήγησε στο κλείσιμο αεροδρομίων, με την Κοπεγχάγη να δείχνει τη Ρωσία, η οποία αρνείται, από την πλευρά της, οποιαδήποτε ευθύνη.

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας λόγω της ευρωπαϊκής Συνόδου

Η Κοπεγχάγη αναμένεται να φιλοξενήσει μια ευρωπαϊκή Σύνοδο την Τετάρτη και την Πέμπτη.

«Η Δανία θα υποδεχθεί του ηγέτες της ΕΕ την επόμενη εβδομάδα και θα δώσουμε μια ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια. Συνεπώς, από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή, θα κλείσουμε τον εναέριο χώρο της Δανίας σε όλες τις πτήσεις πολιτικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών», δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών Τόμας Ντάνιελσεν, σε ένα δελτίο Τύπου.

«Με αυτόν τον τρόπο, θα εξαλείψουμε τον κίνδυνο εχθρικά ντρόουν να θεωρηθούν εσφαλμένα νόμιμα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και το αντίθετο», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Κάθε παραβίαση αυτής της απαγόρευσης μπορεί να τιμωρηθεί με την επιβολή προστίμου ή μιας ποινή φυλάκισης έως δύο έτη, διευκρίνισε το υπουργείο.

Στο ίδιο δελτίο Τύπου, ο υπουργός Δικαιοσύνης Πέτερ Χουμελγκάαρντ δήλωσε πως στόχος της απαγόρευσης είναι η απλοποίηση του έργου των δυνάμεων επιβολής του νόμου.

«Η αστυνομία βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού και οι αρχές μας πρέπει να χρησιμοποιούν τις δυνάμεις τους, εφόσον είναι απαραίτητο, για την προστασία των Δανών και των καλεσμένων μας», τονίζεται στο δελτίο Τύπου.

Αυτή η απαγόρευση θα επιτρέψει στην αστυνομία να μην χρειαστεί να «επικεντρώσει τις προσπάθειές της στα πολιτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη», αναφέρεται.

Η αστυνομία της Δανίας δήλωσε χθες πως έλαβε περισσότερες από 500 προειδοποιήσεις για πτήσεις ντρόουν από πολίτες της χώρας, οι περισσότερες εκ των οποίων κρίθηκαν χωρίς ενδιαφέρον.

Οι απαγορεύσεις δεν αφορούν τις πτήσεις στρατιωτικών ντρόουν και ντρόουν που εκμεταλλεύονται οι κρατικές αρχές, περιλαμβανομένων των επιχειρήσεων της αστυνομίας και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, όπως και τις επιχειρήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών που συνδέονται με την υγεία, λέει το υπουργείο Μεταφορών.

Σε ετοιμότητα Νορβηγία και ΝΑΤΟ

Η γειτονική Νορβηγία διεξάγει επίσης έρευνα από χθες για «πιθανές παρατηρήσεις ντρόουν» κοντά στη μεγαλύτερη στρατιωτικής της βάση, το Όρλαντ, όπου βρίσκονται τα μαχητικά της αεροσκάφη F-35.

Το ΝΑΤΟ αύξησε την επαγρύπνησή του στη Βαλτική έπειτα από αυτές τις διεισδύσεις, δήλωσε ένας εκπρόσωπος Τύπου του Βορειοατλαντικού Συμφώνου.