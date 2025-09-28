Κόσμος

Δανία: Νέες πτήσεις drones πάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα εντοπίστηκαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη να πετούν σε απαγορευμένες περιοχές
Drone κατά την διάρκεια πτήσης
Drone κατά την διάρκεια πτήσης / REUTERS / Eva Korinkova

Δεν έχουν τέλος οι πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) άγνωστης προέλευσης πάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Δανία, με τις στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας να βρίσκονται σε επιφυλακή για παρόμοια περιστατικά

Ειδικότερα, drones παρατηρήθηκαν εκ νέου να πετούν πάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Δανία, κατά τη διάρκεια της νύχτας, για δεύτερο συνεχόμενη ημέρα, ανακοίνωσε σήμερα (29.09.2025) ο δανέζικος στρατός.

«Οι ένοπλες δυνάμεις επιβεβαιώνουν πως drones παρατηρήθηκαν σε αρκετές εγκαταστάσεις τους κατά τη διάρκεια της νύχτας. Διάφορα μέσα κινητοποιήθηκαν», αναφέρει ο στρατός σε ένα δελτίο Τύπου.

Στην ανακοίνωση δεν δίνεται καμία λεπτομέρεια σχετικά με τα περιστατικά ούτε την απάντηση του στρατού. Δανέζικα ΜΜΕ μετέδωσαν πως κανένα αεροδρόμιο δεν έκλεισε κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η μυστηριώδης εμφάνιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Δανία και τη Νορβηγία από τις 22 Σεπτεμβρίου 2025 οδήγησε στο κλείσιμο αεροδρομίων, με την Κοπεγχάγη να υπαινίσσεται μια πιθανή ρωσική εμπλοκή.

Χθες, ο στρατός της Δανίας έκανε γνωστό πως άγνωστης προέλευσης drones παρατηρήθηκαν πάνω από «στρατιωτικές εγκαταστάσεις» τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, ωστόσο δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε πως «ένα έως δύο drones» παρατηρήθηκαν να πετάνε το βράδυ της Παρασκευής (26.09.2025) σε κοντινή απόσταση ή πάνω από τη στρατιωτική βάση του Καρούπ, τη μεγαλύτερη της χώρας, όπου στεγάζονται μεταξύ άλλων όλα τα ελικόπτερα των ενόπλων δυνάμεων, οι υπηρεσίες επιτήρησης του εναέριου χώρου, η σχολή πιλότων.

Η Κοπεγχάγη θα φιλοξενήσει την Τετάρτη και την Πέμπτη (01.02- μια Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη συμμετοχή αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων.

