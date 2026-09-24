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Η Δανία περιμένει ότι η Ρωσία θα κλιμακώσει τον υβριδικό πόλεμο μέσα στους επόμενους μήνες

Μια ρωσική εισβολή σε χώρα του ΝΑΤΟ δεν αποκλείεται, αλλά παραμένει απίθανη, δήλωσε η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών
Drone
REUTERS / Φωτογραφία (αρχείου) Aziz Karimov
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Σε επιφυλακή βρίσκεται η Δανία, καθώς περιμένει ότι η Ρωσία τους επόμενους μήνες θα κλιμακώσει τον υβριδικό πόλεμο, ανέφερε η υπηρεσία εξωτερικών και στρατιωτικών πληροφοριών της χώρας.

Ο υβριδικός πόλεμος και οι ενέργειες δολιοφθοράς σε ευρωπαϊκό έδαφος ήρθαν και πάλι στην επικαιρότητα μετά το πρόσφατο περιστατικό με επίθεση με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας/Χάλε για το οποίο η Γερμανία κατηγόρησε τη Ρωσία οδηγώντας έτσι τα μέλη της ΕΕ να ζητήσουν νέες κυρώσεις εις βάρος της Μόσχας.

«Η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Δανίας εκτιμά ότι μέσα στους επόμενους μήνες η Ρωσία θα εντατικοποιήσει περαιτέρω τον υβριδικό της πόλεμο πραγματοποιώντας περισσότερες συχνές επιθέσεις κατά της Δύσης και του ΝΑΤΟ με σοβαρότερες συνέπειες για τις χώρες που θα επηρεαστούν σε σχέση με το παρελθόν», ανάφερε η αξιολόγηση της υπηρεσίας.

Μια ρωσική εισβολή σε χώρα του ΝΑΤΟ δεν αποκλείεται, αλλά παραμένει απίθανη, δήλωσε η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών (FE).

«Υπάρχει ένας μικρός αλλά αυξανόμενος κίνδυνος η Ρωσία να εξαπολύσει περιορισμένες στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον μιας χώρας του ΝΑΤΟ που γειτονεύει με τη Ρωσία», εξήγησε ο Τόμας Άρενκιελ, επικεφαλής της FE, σε συνέντευξη Τύπου.

«Εξακολουθούμε να θεωρούμε απίθανο η Ρωσία να δει οποιοδήποτε συμφέρον να εισβάλει σε χώρα του ΝΑΤΟ, αλλά δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε», πρόσθεσε.

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