Νεκρός ιερέας μετά από επίθεση με μαχαίρι σε μοναστήρι στην Πολωνία – Συνελήφθη 31χρονος Ουκρανός

Ένας ιερέας έχασε τη ζωή του μετά την επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε σε μοναστήρι στην πόλη Γιαροσλάβ της Πολωνίας.

Η επίθεση σημειώθηκε στο μοναστήρι των Βενεδικτίνων στην Πολωνία, όπου πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Σύμφωνα με την αστυνομία του Γιαροσλάβ, ένας από τους τρεις ιερείς που τραυματίστηκαν υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του. Οι δύο άλλοι ιερείς υπέστησαν σοβαρά τραύματα, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις συνθήκες της επίθεσης.

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Συνελήφθη 31χρονος Ουκρανός

Για την επίθεση συνελήφθη ένας 31χρονος Ουκρανός, ο οποίος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είχε στην κατοχή του μαχαίρι, σύμφωνα με την Telegraph.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 9:30 το πρωί της Πέμπτης (24.09.2026), όταν, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης εισήλθε στον χώρο του μοναστηριού κρατώντας ματσέτα, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη λειτουργία.

Η αστυνομία παραμένει στο σημείο και πραγματοποιεί έρευνες, ενώ δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά τα κίνητρα του 31χρονου.