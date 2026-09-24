Και η Δανία αναμένει ότι η Ρωσία θα κλιμακώσει τον υβριδικό πόλεμο τους επόμενους μήνες – Tι λέει η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών

Νέα προειδοποίηση για κλιμάκωση της ρωσικής υβριδικής δράσης στην Ευρώπη αυτή τη φορά από τη στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Δανίας που εκτιμά ότι η Ρωσία θα εντείνει τους επόμενους μήνες τις επιθέσεις εναντίον της Δύσης και του ΝΑΤΟ, με συχνότερα περιστατικά και σοβαρότερες συνέπειες.

Την ίδια ώρα, δημοσίευμα της ισπανικής El Mundo, το οποίο επικαλείται πληροφορίες από αμερικανικές και ευρωπαϊκές πηγές ασφαλείας, κάνει λόγο για πιθανή ρωσική επιχείρηση με drones εναντίον στόχων σε Ισπανία, Γαλλία ή Ιταλία, με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη να μεταφέρονται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μέσα σε εμπορευματοκιβώτια εμπορικών πλοίων και να εκτοξεύονται από τη Μεσόγειο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Δανία αναμένει ότι η Ρωσία θα κλιμακώσει τον υβριδικό πόλεμο τους επόμενους μήνες, σύμφωνα με νέα αξιολόγηση απειλών που έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα, Πέμπτη η υπηρεσία στρατιωτικών πληροφοριών της χώρας.

Ο υβριδικός πόλεμος και οι πράξεις δολιοφθοράς σε ευρωπαϊκό έδαφος βρέθηκαν εκ νέου στο επίκεντρο μετά την πρόσφατη κατηγορία της Γερμανίας κατά της Ρωσίας για απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας, γεγονός που οδήγησε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης να ζητήσουν την επιβολή νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

«Η υπηρεσία στρατιωτικών πληροφοριών της Δανίας εκτιμά ότι τους επόμενους μήνες η Ρωσία θα εντείνει περαιτέρω τον υβριδικό της πόλεμο, πραγματοποιώντας συχνότερες επιθέσεις εναντίον της Δύσης και του ΝΑΤΟ, με σοβαρότερες συνέπειες για τις χώρες που θα πλήττονται σε σχέση με το παρελθόν», αναφέρεται στην αξιολόγηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μια ρωσική εισβολή σε χώρα του ΝΑΤΟ δεν αποκλείεται, αλλά οι πιθανότητες παραμένουν χαμηλές, δήλωσε η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών (FE).

«Υπάρχει ένας μικρός αλλά αυξανόμενος κίνδυνος η Ρωσία να εξαπολύσει περιορισμένες στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον μιας χώρας του ΝΑΤΟ που γειτονεύει μαζί της, εξήγησε ο Τόμας Άρενκιελ, επικεφαλής της FE, σε συνέντευξη Τύπου.

BREAKING: Danish Defence Intelligence warns that Russia is expected to significantly intensify its hybrid war against the West and NATO in the coming months. An actual invasion of a NATO country is considered unlikely, but it can no longer be ruled out. Denmark says the situation… pic.twitter.com/GH4I6g3RI1 — GeoInsider (@InsiderGeo) September 24, 2026

«Εξακολουθούμε να θεωρούμε απίθανο η Ρωσία να δει οποιοδήποτε συμφέρον να εισβάλει σε χώρα του ΝΑΤΟ, αλλά δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε», πρόσθεσε.

Η CIA προειδοποιεί για πιθανή ρωσική επίθεση με drones σε Ισπανία, Γαλλία ή Ιταλία; γράφει η El Mundo

Η ισπανική El Mundo υποστηρίζει ότι η CIA έχει προειδοποιήσει ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για ενδεχόμενη επίθεση με drones εναντίον της Ισπανίας, της Γαλλίας ή της Ιταλίας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας, πληροφορίες για ενδεχόμενη νέα κλιμάκωση των ρωσικών υβριδικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη, αυτή τη φορά με πιθανό στόχο χώρα της Μεσογείου, έχει συγκεντρώσει η CIA.

Πηγή κοντά στο υπουργείο Άμυνας της Λιθουανίας, η οποία μίλησε στην El Mundo υπό τον όρο της ανωνυμίας, περιέγραψε ένα σενάριο στο οποίο drones θα μπορούσαν να μεταφερθούν κρυμμένα μέσα σε κοντέινερ εμπορικού πλοίου και στη συνέχεια να εκτοξευθούν από τη θάλασσα.

Η Λιθουανία, η Ισπανία, η Γαλλία και η Ιταλία ενημερώθηκαν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, μετά το ταξίδι του διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ στη Μόσχα στις 25 Αυγούστου, όπου φέρεται να προειδοποίησε τη Ρωσία εναντίον επιθέσεων ή προκλήσεων που στοχεύουν το ΝΑΤΟ.

Το μοντέλο που, σύμφωνα με τις πηγές της εφημερίδας, θεωρείται πιθανό να χρησιμοποιηθεί είναι το Gerbera, μικρότερο και ευκολότερο στη μεταφορά από τα Shahed ή τα ρωσικά Geran.

Το Gerbera έχει μήκος περίπου δύο μέτρα, άνοιγμα πτερύγων περίπου 2,5 μέτρα και βάρος έως 18 κιλά. Μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα περίπου 160 χιλιομέτρων την ώρα και η θεωρητική εμβέλειά του φθάνει έως και τα 600 χιλιόμετρα, ανάλογα με το φορτίο και τις συνθήκες πτήσης.

Από εμπορικό πλοίο που θα βρισκόταν 200 ή 300 χιλιόμετρα από τις ευρωπαϊκές ακτές, ένα τέτοιο drone θα μπορούσε, θεωρητικά, να φθάσει στον στόχο του μέσα σε περίπου μιάμιση έως δύο ώρες.

Ο στόχος δεν θα ήταν απαραίτητα η μεγάλη καταστροφή

Η περιορισμένη εκρηκτική γόμωση ενός Gerbera σημαίνει ότι δεν είναι κατάλληλο για την καταστροφή μεγάλων εγκαταστάσεων.

Θα μπορούσε όμως να προκαλέσει πυρκαγιά, να πλήξει εκτεθειμένο εξοπλισμό, να οδηγήσει σε προσωρινή διακοπή λειτουργίας ενός λιμανιού ή αεροδρομίου ή απλώς να αποδείξει ότι μια κρίσιμη εγκατάσταση στην ευρωπαϊκή ενδοχώρα είναι ευάλωτη.

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με την ανάλυση που παρουσιάζει η El Mundo, ο κύριος στόχος μιας τέτοιας ενέργειας ενδέχεται να ήταν περισσότερο πολιτικός, ψυχολογικός και οικονομικός παρά η πρόκληση εκτεταμένων υλικών ζημιών.