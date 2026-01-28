Κόσμος

Η ΕΕ αρχίζει να ανησυχεί για την εξάρτησή της από το αμερικανικό φυσικό αέριο και ψάχνει νέους προμηθευτές

Φέρεται να συζητά με τον Καναδά, το Κατάρ και τη Βόρεια Αφρική
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αντικατέστησε σε μεγάλο βαθμό το ρωσικό φυσικό αέριο με το αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), αρχίζει να ανησυχεί για αυτή τη νέα εξάρτηση από τις ΗΠΑ.

Μάλιστα η Ευρωπαϊκή Ένωση φέρεται να ψάχνει νέους προμηθευτές για φυσικό αέριο, μετά τα τελευταία γεγονότα και την εμμονή του Ντόναλντ Τραμπ να προσαρτήσει τη Γροιλανδία.

«Υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία, την οποία συμμερίζομαι, που συνδέεται με τον κίνδυνο να αντικατασταθεί μια εξάρτηση από μια άλλη», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν.

«Οι γεωπολιτικές αναταράξεις ως συνέπεια της κρίσης στη Γροιλανδία χρησίμευσαν ως σήμα συναγερμού», πρόσθεσε.

Όπως δήλωσε, οι επιπτώσεις αυτής της κρίσης ωθούν την ΕΕ να βρει άλλες χώρες στον κόσμο που είναι σε θέση να της παράσχουν υγροποιημένο φυσικό αέριο, ώστε να μπορεί να διαφοροποιήσει τις προμήθειές της.

Η ΕΕ συζητά συγκεκριμένα με τον Καναδά, το Κατάρ και τη Βόρεια Αφρική, δήλωσε.

Οι δηλώσεις αυτές μπορεί να προκαλέσουν την οργή της Ουάσινγκτον, καθώς η ΕΕ έχει δεσμευτεί ρητά να ενισχύσει τις αγορές αμερικανικού φυσικού αερίου και πετρελαίου, στο πλαίσιο της συμφωνίας για τα τελωνειακά δικαιώματα που επιτεύχθηκε πέρυσι με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει μια δέσμευση της ΕΕ να εισάγει φυσικό αέριο, πετρέλαιο και πυρηνικά καύσιμα έως το 2028 ύψους 750 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το γ’ τρίμηνο, οι ΗΠΑ αντιπροσώπευαν το 60% των ευρωπαϊκών εισαγωγών του LNG, έναντι 24% στις αρχές του 2021.

Η ΕΕ είχε στραφεί πράγματι δυναμικά προς τους Αμερικανούς προμηθευτές τα τελευταία χρόνια για να καλύψει τις ανάγκες της σε φυσικό αέριο, καθώς αποφάσισε να απεξαρτηθεί σταδιακά από το ρωσικό φυσικό αέριο ώστε να μην συμβάλλει πλέον στη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία.

