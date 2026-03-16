Η ΕΕ δεν στέλνει τις ASPIDES στα Στενά του Ορμούζ: «Δεν είναι πόλεμος της Ευρώπης, κανείς δεν θέλει να εμπλακεί»

Η Κάγια Κάλας τόνισε ότι η ΕΕ δίνει έμφαση στις διπλωματικές πρωτοβουλίες για την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή
Στενά του Ορμούζ / (Information Technician Second Class Ruskin Naval / U.S. Navy via AP)

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν να μην υπάρξει η παρουσία πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα οι υπουργοί Εξωτερικών της EE εξέφρασαν «σαφή επιθυμία» να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή ναυτική αποστολή EUNAVFOR ASPIDES στην Ερυθρά Θάλασσα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει προς το παρόν διάθεση για επέκταση της εντολής της στα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος, Κάγια Κάλας.

«Στις συζητήσεις μας υπήρξε σαφής επιθυμία να ενισχυθεί αυτή η επιχείρηση (ΑΣΠΙΔΕΣ), αλλά προς το παρόν δεν υπήρχε καμία διάθεση για αλλαγή της εντολής της», ανέφερε η Κάλας στη συνέντευξη Τύπου.

Live οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Όπως εξήγησε, οι συνομιλίες των υπουργών βρίσκονται «σε πολύ αρχικό στάδιο» και είχαν κυρίως χαρακτήρα «χαρτογράφησης» των πιθανών επιλογών. Η ίδια υπογράμμισε ότι τα κράτη-μέλη εμφανίζονται απρόθυμα να εμπλακούν ενεργά σε μια στρατιωτική σύγκρουση.

«Αυτός δεν είναι πόλεμος της Ευρώπης» και «κανείς δεν θέλει να εμπλακεί ενεργά σε αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας σημείωσε ότι η αποστολή ASPIDES θα μπορούσε να ενισχυθεί με περισσότερα ναυτικά μέσα από τα κράτη-μέλη, προκειμένου να συνεχίσει την αποστολή της για την προστασία της εμπορικής ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η Κ. Κάλας τόνισε επίσης ότι η ΕΕ δίνει έμφαση στις διπλωματικές πρωτοβουλίες για την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή, σημειώνοντας ότι οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ είχαν γεύμα εργασίας με τον υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας για να εξετάσουν πιθανές πρωτοβουλίες.

«Όλοι οι Ευρωπαίοι υποστηρίζουν μια διπλωματική λύση», κατέληξε.

Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Axios: Η επιχείρηση ΗΠΑ – Ισραήλ κατά του Ιράν ενδέχεται να διαρκέσει μέχρι τον Σεπτέμβριο
Οι Ιρανοί κατέστησαν σαφές ότι και αυτοί ενδέχεται να συνεχίσουν να εκτοξεύουν πυραύλους έως ότου λάβουν διαβεβαιώσεις ότι πρόκειται για το τέλος του πολέμου και όχι για μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός
Ένα σύννεφο καπνού υψώνεται μετά από έκρηξη στην Τεχεράνη του Ιράν
