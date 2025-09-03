Η ΕΕ θεωρεί «άμεση πρόκληση για τη διεθνή τάξη» τη συνάντηση Σι, Πούτιν, Κιμ στο Πεκίνο

Η συνάντηση του προέδρου της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, με τους ηγέτες της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν και της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν στο Πεκίνο, είναι κάτι που απασχολεί τη διεθνή κοινότητα, με την Ευρωπακή Ένωση να τίθεται κατά μίας «νέα τάξη πραγμάτων», που δεν την ικανοποιεί.

H Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας ανέφερε σήμερα 03.09.2025 σε συνέντευξή της πως η συνάντηση του προέδρου της Κίνας με τους ηγέτες της Ρωσίας, του Ιράν και της Βόρειας Κορέας στο Πεκίνο, αποτελεί «άμεση πρόκληση για τη διεθνή τάξη» που η Ευρωπακή Ένωση καλείται να αντιμετωπίσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σχετικά με την συνάντηση, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας είπε ότι αυτό που βλέπουμε είναι «μια αυταρχική συμμαχία να αναζητά ταχεία διαδικασία προς μια νέα τάξη πραγμάτων», κάτι το οποίο «δεν αποτελεί απλώς μια αντιδυτική οπτική, αλλά μια πρόκληση για τη διεθνή τάξη που χτίστηκε πάνω σε κανόνες».

Η Κάγια Κάλας δεν παρέλειψε να επισημάνει ότι η Κίνα έχει στηρίξει τη Ρωσία στον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας, σημειώνοντας πως όλα αυτά είναι μια νέα πραγματικότητα που η Ευρώπη θα πρέπει να αντιμετωπίσει.

Όσον αφορά τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, η Κ. Κάλας δήλωσε ότι «η Ρωσία δεν επιθυμεί πραγματικά να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο», τονίζοντας ότι για την Ευρώπη αυτό σημαίνει περισσότερη στρατιωτική, διπλωματική και οικονομική στήριξη για το Κίεβο. Δήλωσε, επίσης, ότι σε περίπτωση εκεχειρίας, «μια ισχυρή στρατιωτικά Ουκρανία είναι η πιο ισχυρή εγγύηση ασφαλείας».

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε σχολιάσει νωρίτερα τη συνάντηση των ηγετών στο Πεκίνο, αναρτώντας ένα ειρωνικό σχόλιο για τη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση που οργανώθηκε από την Κίνα. Ο Αμερικανός ακόμη πρόεδρος υποστήριξε σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι ο Σι Τζινπίνγκ «συνωμοτεί» κατά των ΗΠΑ μαζί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, που ήταν επίσημοι προσκεκλημένοι της εκδήλωσης, κάτι που δειέψευσε το Κρεμλίνο.