Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί τον Σι Τζινπίνγκ ότι «συνωμοτεί» με Πούτιν και Κιμ κατά των Ηνωμένων Πολιτειών

Ο Αμερικανός πρόεδρος ειρωνεύτηκε μέσω Truth Social, κατηγορώντας τον Κινέζο ομόλογό του ότι συμμαχεί με τη Ρωσία και τη Βόρεια Κορέα στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση του Πεκίνου
Ο Ντόναλντ Τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Brian Snyder

Ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποίησε την ειρωνεία για να σχολιάσει τη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση που οργανώθηκε στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι ο Σι Τζινπίνγκ «συνωμοτεί» κατά των Ηνωμένων Πολιτειών μαζί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, που ήταν επίσημοι προσκεκλημένοι της εκδήλωσης.

Αρχικά, ο Ντοναλντ Τραμπ εμφανίστηκε φιλικός, ευχόμενος στον «υπέροχο κινεζικό λαό» μια «εξαιρετική ημέρα εορτασμών». Στη συνέχεια όμως το μήνυμά του πήρε πιο αιχμηρό τόνο κατά του Σι Τζινπίνγκ: «Στείλτε, παρακαλώ, τους θερμότερους χαιρετισμούς μου στον Βλαντιμίρ Πούτιν και στον Κιμ Γιονγκ Ουν, την ώρα που συνωμοτείτε κατά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής», έγραψε.

Ένα πολιτικό μήνυμα πίσω από τον σαρκασμό

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται τη στιγμή που το Πεκίνο επιχειρεί να παρουσιάσει μια ισχυρή συμμαχία με τη Μόσχα και την Πιονγιάνγκ απέναντι στη Δύση. Η εικόνα των τριών ηγετών μαζί στην κινεζική πρωτεύουσα προκάλεσε ανησυχίες στην Ουάσιγκτον, όπου η προσέγγιση αυτή θεωρείται ως άμεση απειλή για την παγκόσμια ισορροπία δυνάμεων.

 

Με τον σαρκασμό του, ο Τραμπ στέλνει στους υποστηρικτές του ένα διπλό μήνυμα: καταγγέλλει μια εχθρική συμμαχία και ταυτόχρονα υπενθυμίζει τη δική του αποφασιστικότητα απέναντι σε ξένους αντιπάλους. Ένα σήμα που ενδέχεται να έχει βαρύτητα και στην εσωτερική πολιτική σκηνή των ΗΠΑ, ενόψει των εκλογικών αναμετρήσεων που πλησιάζουν.

