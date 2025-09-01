Η ΕΕ θωρακίζεται και αναπτύσσει νέους δορυφόρους μετά το «ρωσικό καψόνι» στο GPS του αεροσκάφους της Φον ντερ Λάιεν

Νέα «δορυφορική ασπίδα» αναπτύσει η ΕΕ για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του GPS, μετά το περιστατικό με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στη Βουλγαρία, που αποδόθηκε σε παρεμβολές σήματος με υπόνοιες εμπλοκής της Ρωσίας. Η αποκάλυψη των Financial Times θορύβησε τις Βρυξέλλες και ετοιμάζονται για ένα νέο σύστημα ασφαλείας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναπτύξει επιπλέον δορυφόρους σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη για να ενισχύσει την ανθεκτικότητα έναντι των παρεμβολών στο σύστημα GPS και θα βελτιώσει τις δυνατότητες ανίχνευσής τους, δήλωσε σήμερα (01.09.2025) ο Επίτροπος Άμυνας της ΕΕ Άντριους Κουμπίλιους. Οι δηλώσεις του έγιναν μετά το χθεσινό (Κυριακή 31.08.2025) περιστατικό, κατά το οποίο το σύστημα GPS στο αεροσκάφος της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχασε την πρόσβαση σε υπηρεσίες πλοήγησης GPS ενώ προσέγγιζε το αεροδρόμιο του Πλόβντιβ στη Βουλγαρία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιβεβαίωση της Κομισιόν: «Είμαστε συνηθισμένοι σε απειλές και εκφοβισμούς από τη Ρωσία»

«Μπορούμε πράγματι να επιβεβαιώσουμε ότι υπήρξε παρεμβολή σήματος GPS, αλλά το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Βουλγαρία. Οι βουλγαρικές αρχές μας ενημέρωσαν ότι υποψιάζονται πως αυτό οφείλεται σε απροκάλυπτη παρέμβαση από τη Ρωσία», δήλωσε η δήλωσε η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Αριάνα Ποδέστα.

Η ίδια επιβεβαίωσε το δημοσίευμα των FT ότι το αεροσκάφος της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχασε την πρόσβαση σε υπηρεσίες πλοήγησης GPS ενώ προσέγγιζε το αεροδρόμιο του Πλόβντιβ στη Βουλγαρία χθες, Κυριακή, γεγονός που αποδίδεται σε ρωσικές ενέργειες.

Όπως είπε η ίδια «είμαστε φυσικά συνηθισμένοι σε αυτού του είδους τις απειλές και εκφοβισμούς, που αποτελούν τακτικό στοιχείο της εχθρικής συμπεριφοράς της Ρωσίας. Αυτό το περιστατικό ενισχύει ακόμα περισσότερο την ακλόνητη δέσμευσή μας να ενισχύσουμε τις αμυντικές μας δυνατότητες και τη στήριξή μας προς την Ουκρανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει την επιτακτικότητα της αποστολής που πραγματοποιεί η Πρόεδρος στις παραμεθόριες χώρες αυτές τις μέρες. Εκεί βλέπει από κοντά τις καθημερινές απειλές από τη Ρωσία», δήλωσε σχετικά με την περιοδεία της Φον ντερ Λάιεν σε χώρες που συνορεύουν με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

Όπως τόνισε, «η ΕΕ θα συνεχίσει να επενδύει σε αμυντικές δαπάνες και στην ετοιμότητα της Ευρώπης, ακόμα περισσότερο έπειτα απ’ αυτό το περιστατικό».

Η αποκάλυψη των Financial Times

Το περιστατικό ρωσικής παρέμβασης με στόχο την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν έφεραν στο φως οι Financial Times. Σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους που μίλησαν στην εφημερίδα, αεροπλάνο που μετέφερε την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, αναγκάστηκε να προσγειωθεί εκτάκτως στο Πλόβντιφ της Βουλγαρίας αφού απενεργοποιήθηκαν οι υπηρεσίες GPS του αεροσκάφους.

Οι FT «είδαν» ρωσική παρεμβολή προσθέτοντας πως η προσγείωση του αεροσκάφους πραγματοποιήθηκε τελικά χειροκίνητα με έντυπους χάρτες, αφού πριν το αεροπλάνο έκανε κύκλους για σχεδόν μία ώρα.

Ένας από αυτούς δήλωσε στην εφημερίδα: «Όλο το GPS της περιοχής του αεροδρομίου έπεσε. Ήταν αναμφισβήτητη παρέμβαση».

Η Φον ντερ Λάιεν πραγματοποιεί περιοδεία σε «κράτη της πρώτης γραμμής» – Λετονία, Φινλανδία, Εσθονία, Πολωνία, Λιθουανία, Βουλγαρία και Ρουμανία – με στόχο να υπογραμμίσει τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ενίσχυση των αμυντικών και στρατιωτικών της δυνατοτήτων.

Η πρόεδρος της Κομισιόν έφτασε την Κυριακή στη Βουλγαρία, όπου επισκέφθηκε εργοστάσιο παραγωγής όπλων στο Σόποτ, μαζί με τον πρωθυπουργό Ρόσεν Ζελιαζκόφ.

«Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν έχει αλλάξει και δεν πρόκειται να αλλάξει. Είναι αρπακτικό. Μπορεί να συγκρατηθεί μόνο μέσω ισχυρής αποτροπής» είπε σε δηλώσεις της από τη Βουλγαρία.

Η διακοπή του σήματος ενδέχεται να προήλθε από jamming ή spoofing του εξουδετέρωσε τα δορυφορικά συστήματα πλοήγησης στην περιοχή.

Οι παρεμβολές GPS και οι τεχνικές παραπλάνησης (spoofing) αποτρέπουν τα αεροσκάφη από τη χρήση συστημάτων πλοήγησης, όπως το αμερικανικό GPS ή το ευρωπαϊκό Galileo, ή αλλοιώνουν τα δεδομένα τοποθεσίας που λαμβάνουν.

Το φαινόμενο χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο για να διαταράξει πολιτικές ή στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Η υπόθεση, όπως ήταν φυσικό, προκάλεσε συναγερμό στις Βρυξέλλες καθώς ενισχύονται οι φόβοι για ρωσική δραστηριότητα σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναχώρησε από το Πλόβντιφ με το ίδιο αεροπλάνο χωρίς προβλήματα μετά την επίσκεψη.