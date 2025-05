Η ΕΕ ζητά από τον Ντόναλντ Τραμπ παράταση μέχρι τις 9 Ιουλίου για μια «καλή εμπορική συμφωνία»

Η Ευρωπαική Ένωση ζητά από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, παράταση των συζητήσεων μέχρι τις 9 Ιουλίου ώστε οι δυο πλευρές να καταλήξουν σε μια καλή εμπορική συμφωνία.

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής (25/05/2025) πως επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για να συζητήσουν για το εμπόριο ανάμεσα σε Ευρωπαική Ένωση και ΗΠΑ.

Στη σκιά των απειλών του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών 50% στα ευρωπαϊκά προϊόντα, η φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι η ΕΕ θα χρειαστεί χρόνο μέχρι τις 9 Ιουλίου για να «καταλήξει σε μια καλή συμφωνία».

Η ανάρτηση της προέδρου της Κομισιόν: «Καλή επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ μοιράζονται την πιο σημαντική και στενή εμπορική σχέση στον κόσμο.

Η Ευρώπη είναι έτοιμη να προωθήσει τις συνομιλίες γρήγορα και αποφασιστικά.

Για να καταλήξουμε σε μια καλή συμφωνία, θα χρειαστούμε χρόνο μέχρι τις 9 Ιουλίου».

