Νεκροί οι Παλαιστίνιοι δράστες της επίθεσης στην Ιερουσαλήμ – «Βρισκόμαστε σε πόλεμο κατά της τρομοκρατίας» λέει ο Νετανιάχου

Έξι τα αθώα θύματα του μακελειού - Οκτώ τραυματίστηκαν και οι πέντε νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση - Η Χαμάς χαιρέτισε το χτύπημα
Ισραηλινοί αστυνομικοί, εγκληματολόγοι και προσωπικό έκτακτης ανάγκης στον τόπο της τρομοκρατικής επίθεσης στην Ιερουσαλήμ
Ισραηλινοί αστυνομικοί, εγκληματολόγοι και προσωπικό έκτακτης ανάγκης στον τόπο της τρομοκρατικής επίθεσης στην Ιερουσαλήμ / REUTERS / Φωτογραφία Ronen Zvulun

Δύο Παλαιστίνιοι άνοιξαν πυρ τη Δευτέρα (08.09.2025) σε στάση λεωφορείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, σκοτώνοντας έξι ανθρώπους, σε μία από τις φονικότερες τρομοκρατικές επιθέσεις στην πόλη από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, ανέφεραν οι ισραηλινές αρχές.

Η τρομοκρατική επίθεση που εξαπέλυσαν οι δύο Παλαιστίνιοι στην Ιερουσαλήμ σημειώθηκε στην είσοδο της συνοικίας Ραμότ, στον κατεχόμενο και προσαρτημένο τομέα της πόλης. Οι δύο δράστες σκοτώθηκαν, ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Παλαιστίνιοι τρομοκράτες δολοφόνησαν έξι Ισραηλινούς, μεταξύ των οποίων και τον Γιάακοβ Πίντο, μετανάστη που έφτασε πρόσφατα από την Ισπανία», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Γκιντεόν Σάαρ.

 

«Ο Πέδρο Σάντσεθ και οι διεστραμμένοι υπουργοί του, που δικαιολόγησαν τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, έχουν από καιρό επιλέξει να ταχθούν με την πλευρά της Χαμάς και κατά του Ισραήλ. Τι ντροπή!», πρόσθεσε, αναφερόμενος στα μέτρα που ανακοίνωσε νωρίτερα η κυβέρνηση του Ισπανού πρωθυπουργού σε βάρος του Ισραήλ «για να βάλει τέλος στη γενοκτονία» στη Λωρίδα της Γάζας.

Ισραηλινοί αστυνομικοί και προσωπικό έκτακτης ανάγκης στον χώρο του μακελειού στα προάστια της Ιερουσαλήμ / REUTERS / Φωτογραφία Ronen Zvulun

Σύμφωνα με την υπηρεσία πρώτων βοηθειών Magen David Adom, τέσσερις άνδρες ηλικίας 30-50 ετών σκοτώθηκαν επί τόπου. Μία γυναίκα και ένας άλλος άνδρας υπέκυψαν στα τραύματά τους, στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκαν.

 

Οι αρχές δημοσιοποίησαν τα στοιχεία τεσσάρων θυμάτων, που ήταν όλοι τους υπερορθόδοξοι Ισραηλινοί.

Οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν και οι πέντε νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Το προσωπικό έκτακτης ανάγκης μεταφέρει ένα από τα θύματα
Το προσωπικό έκτακτης ανάγκης μεταφέρει ένα από τα θύματα / REUTERS / Φωτογραφία Ronen Zvulun

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι «ένας πράκτορας ασφαλείας και ένας πολίτης που βρίσκονταν στο σημείο αντέδρασαν αμέσως» όταν άρχισαν οι πυροβολισμοί, «απάντησαν και εξουδετέρωσαν τους επιτιθέμενους». Διευκρίνισε ότι ο θάνατος των δραστών έχει επιβεβαιωθεί.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο σημείο της τρομοκρατικής επίθεσης στην Ιερουσαλήμ
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο σημείο της τρομοκρατικής επίθεσης στην Ιερουσαλήμ / REUTERS / Φωτογραφία Ronen Zvulun

Νετανιάχου: «Βρισκόμαστε σε πόλεμο εναντίον της τρομοκρατίας σε πολλά μέτωπα»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου επισκέφθηκε την περιοχή αφού προηγουμένως συμμετείχε σε σύσκεψη με τους επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας.

«Βρισκόμαστε σε πόλεμο εναντίον της τρομοκρατίας σε πολλά μέτωπα», δήλωσε.

 

«Αυτή η φρικτή επίθεση μας υπενθυμίζει ότι αγωνιζόμαστε εναντίον του απόλυτου κακού», ανέφερε από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

 

Η ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς χαιρέτισε την επίθεση στην Ιερουσαλήμ, χωρίς όμως να αναλάβει την ευθύνη. «Αυτή η επιχείρηση ήταν μία φυσική απάντηση στα εγκλήματα του κατακτητή και τη γενοκτονία που διεξάγει εναντίον του λαού μας», ανέφερε.

