Νεκροί οι Παλαιστίνιοι δράστες της επίθεσης στην Ιερουσαλήμ – «Βρισκόμαστε σε πόλεμο κατά της τρομοκρατίας» λέει ο Νετανιάχου

Δύο Παλαιστίνιοι άνοιξαν πυρ τη Δευτέρα (08.09.2025) σε στάση λεωφορείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, σκοτώνοντας έξι ανθρώπους, σε μία από τις φονικότερες τρομοκρατικές επιθέσεις στην πόλη από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, ανέφεραν οι ισραηλινές αρχές.

Η τρομοκρατική επίθεση που εξαπέλυσαν οι δύο Παλαιστίνιοι στην Ιερουσαλήμ σημειώθηκε στην είσοδο της συνοικίας Ραμότ, στον κατεχόμενο και προσαρτημένο τομέα της πόλης. Οι δύο δράστες σκοτώθηκαν, ανακοίνωσε η αστυνομία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Παλαιστίνιοι τρομοκράτες δολοφόνησαν έξι Ισραηλινούς, μεταξύ των οποίων και τον Γιάακοβ Πίντο, μετανάστη που έφτασε πρόσφατα από την Ισπανία», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Γκιντεόν Σάαρ.



TERROR ATTACK IN JERUSALEM



Two armed terrorists, disguised as bus passengers, opened fire inside the vehicle killing 4 people, injuring 20, 5 are in critical condition, fighting for their lives.



After shooting passengers, the attackers exited the bus and targeted nearby… pic.twitter.com/o7QJcBynsz — Voice From The East (@EasternVoices) September 8, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο Πέδρο Σάντσεθ και οι διεστραμμένοι υπουργοί του, που δικαιολόγησαν τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, έχουν από καιρό επιλέξει να ταχθούν με την πλευρά της Χαμάς και κατά του Ισραήλ. Τι ντροπή!», πρόσθεσε, αναφερόμενος στα μέτρα που ανακοίνωσε νωρίτερα η κυβέρνηση του Ισπανού πρωθυπουργού σε βάρος του Ισραήλ «για να βάλει τέλος στη γενοκτονία» στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με την υπηρεσία πρώτων βοηθειών Magen David Adom, τέσσερις άνδρες ηλικίας 30-50 ετών σκοτώθηκαν επί τόπου. Μία γυναίκα και ένας άλλος άνδρας υπέκυψαν στα τραύματά τους, στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκαν.

BREAKING: Two individuals opened fire on an Israeli bus at the Ramot settlement junction, north of occupied Jerusalem.



4 Israelis confirmed dead

15+ injured, including 7 critically

The shooters were killed by Israeli soldiers and armed settlers on the scene. pic.twitter.com/meaAJb1S1h — Suppressed News. (@SuppressedNws) September 8, 2025

Οι αρχές δημοσιοποίησαν τα στοιχεία τεσσάρων θυμάτων, που ήταν όλοι τους υπερορθόδοξοι Ισραηλινοί.

Οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν και οι πέντε νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι «ένας πράκτορας ασφαλείας και ένας πολίτης που βρίσκονταν στο σημείο αντέδρασαν αμέσως» όταν άρχισαν οι πυροβολισμοί, «απάντησαν και εξουδετέρωσαν τους επιτιθέμενους». Διευκρίνισε ότι ο θάνατος των δραστών έχει επιβεβαιωθεί.

Νετανιάχου: «Βρισκόμαστε σε πόλεμο εναντίον της τρομοκρατίας σε πολλά μέτωπα»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου επισκέφθηκε την περιοχή αφού προηγουμένως συμμετείχε σε σύσκεψη με τους επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας.

«Βρισκόμαστε σε πόλεμο εναντίον της τρομοκρατίας σε πολλά μέτωπα», δήλωσε.

Israeli prime minister Benjamin Netanyahu, speaking at the scene of a shooting in Jerusalem that has left at least six people dead, says Israel is ‘fighting a war on several fronts’ and attacks against Israel ‘only make us more determined’.https://t.co/vm1kTAGUb5



Sky 501 pic.twitter.com/MeREQckGbl — Sky News (@SkyNews) September 8, 2025

«Αυτή η φρικτή επίθεση μας υπενθυμίζει ότι αγωνιζόμαστε εναντίον του απόλυτου κακού», ανέφερε από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

Dramatic Footage from the Terror Attack Scene in Jerusalem



Watch from 0:38 to 1:08 in this intense video as a taxi driver steps out of his vehicle, just meters away from the terrorists at the scene of the attack, witnessing Israelis being gunned down before his eyes.



While… pic.twitter.com/oYc7Ymq0cf — Marc Zell (@GOPIsrael) September 8, 2025

Η ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς χαιρέτισε την επίθεση στην Ιερουσαλήμ, χωρίς όμως να αναλάβει την ευθύνη. «Αυτή η επιχείρηση ήταν μία φυσική απάντηση στα εγκλήματα του κατακτητή και τη γενοκτονία που διεξάγει εναντίον του λαού μας», ανέφερε.