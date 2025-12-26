Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί της

Μητέρα για δεύτερη φορά ετοιμάζεται να γίνει η Κάρολαϊν Λέβιτ, η νεότερη εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Τα χαρμόσυνα νέα ανακοίνωσε μέσω Instagram η ίδια η 28χρονη συνεργάτης της Ντόναλντ Τραμπ το βράδυ της Παρασκευής (26.12.2025), ώρα Ελλάδας.

«Το ωραιότερο δώρο που μπορούσαμε να ελπίζουμε – μία μικρή κόρη θα φτάσει τον Μάιο του 2026», έγραψε στο Instagram η 28χρονη αξιωματούχος της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, Κάρολαϊν Λέβιτ, στη λεζάντα μίας φωτογραφίας όπου εικονίζεται η ίδια μπροστά σε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία των ΗΠΑ που εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου θα γίνει μητέρα ενώ ασκεί τα καθήκοντα αυτά.

Η Λέβιτ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τον Αμερικανό Πρόεδρο και τη Σούζι Γουάιλς, την προσωπάρχη του Λευκού Οίκου «για τη στήριξή τους» και επειδή «δημιούργησαν ένα περιβάλλον που ευνοεί την οικογένεια».

Η Κάρολαϊν Λέβιτ είναι ήδη μητέρα ενός μικρού αγοριού, το οποίο γεννήθηκε κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2024, όταν η ίδια ήταν εκπρόσωπος του Ντόναλντ Τραμπ. Είναι παντρεμένη με τον Νίκολας Ρίτσιο, που ασχολείται με την αξιοποίηση ακινήτων. Έχει, επίσης, εκφράσει πολλές φορές την ικανοποίησή της επειδή στον Λευκό Οίκο το περιβάλλον ευνοεί τη δημιουργία οικογένειας.

«Σχεδόν όλοι οι συνάδελφοί μου στη δυτική πτέρυγα (σ.σ. όπου βρίσκεται το γραφείο του προέδρου) έχουν μωρά ή μικρά παιδιά και στηρίζουμε ο ένας τον άλλον στην προσπάθειά μας να μεγαλώσουμε τις οικογένειές μας εργαζόμενοι ταυτόχρονα για τον σημαντικότερο Πρόεδρο που υπήρξε ποτέ», είπε στο Fox News την Παρασκευή.

«Δεν είναι εύκολο να είσαι εργαζόμενη μητέρα, αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να είμαι καλή στη δουλειά μου αν δεν ήμουν μητέρα», είπε πρόσφατα σε ένα podcast της «New York Post».