Η εξωφρενική εμφάνιση του Kid Rock δίπλα στον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο και το ξεκαρδιστικό σχόλιο δημοσιογράφου του Fox

Με μια περίεργη κατακόκκινη στολή που παραπέμπει σε καουμπόι ο Kid Rock έγινε δεκτός από τον Ντόναλντ Τραμπ και στάθηκε δίπλα του όταν ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραφε διάταγμα για τον περιορισμό της αισχροκέρδειας στην αγορά εισιτηρίων και τη θέσπιση αλλαγών στην τιμολόγηση των ζωντανών εκδηλώσεων.

Όπως ήταν αναμενόμενο η παρουσία του Kid Rock δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις με τον ρεπόρτερ του Fox Πίτερ Ντούσι, την ώρα που βρισκόταν στο Οβάλ Γραφείο, να σχολιάζει πως ο τραγουδιστής έμοιαζε με κάποιον που ετοιμαζόταν να εκτοξευτεί μέσα από κανόνι…

Το κόκκινο κοστούμι ήταν διακοσμημένο με μοτίβο της αμερικανικής σημαίες, ένα καουμπόικο καπέλο και φυσικά τα απαραίτητα στρας..

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Kid Rock «καλό φίλο εδώ και πολλά χρόνια», ενώ ο μουσικός επαίνεσε την πρωτοβουλία του διατάγματος, λέγοντας πως αποτελεί «ένα εξαιρετικό πρώτο βήμα», αν και πρόσθεσε ότι θα ήθελε στο μέλλον να τεθεί ένα όριο στις τιμές μεταπώλησης των εισιτηρίων.

