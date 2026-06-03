Αποτροπιασμός από τη μαζική σφαγή των φαλαινών στα νησιά Φερόε – Παγκόσμια κατακραυγή για το βάρβαρο έθιμο

Η θάλασσα στα νησιά Φερόε βάφτηκε για μία ακόμα φορά κόκκινη, από το αίμα δεκάδων φαλαινών που θανατώθηκαν στην «παραδοσιακή» σφαγή από τους ντόπιους ψαράδες και τις οικογένειές τους.

Η βίαιη πρακτική, το λεγόμενο «grindadrap», ή εν συντομία «grind», είναι μια παράδοση 1.000 ετών», συνεχίζεται στα νησιά Φερόε, παρά την σωρεία επικρίσεων από ακτιβιστές και φιλοζωικές οργανώσεις. Εικόνες από τους κολπίσκους που μετατρέπονται κάθε χρόνο σε υγρό τάφο για εκατοντάδες φάλαινες, έχουν ήδη διαδοθεί στο διαδίκτυο προκαλώντας, όπως πάντα, έντονες αντιδράσεις.

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Das sind keine Menschen mehr!



Am 4. Mai wurden während des ersten Grindadráp auf den Färöer Inseln mindestens 100 Grindwale getötet.

Das hier ist bereits die 2. Jagd! pic.twitter.com/nYEud3eW45 — Rainer Huth (@RainerHuth61) May 31, 2026

Στο βάρβαρο αυτό έθιμο, οι ντόπιοι κόβουν τους λαιμούς των ζώων και στις συνέχεια σκίζουν τα κουφάρια τους που τα αφήνουν για ώρες στην ακτή, μέχρι όλο το αίμα τους να τρέξει στη θάλασσα. Οι τοπικές αρχές ξεκαθαρίζουν ότι η θανάτωση των θαλάσσιων θηλαστικών είναι νόμιμη και οικολογικά «βιώσιμη», με σεβασμό στους διεθνείς κανονισμούς. Πολλές είναι οι περιπτώσεις όπου μικρά παιδιά βοηθούν τους γονείς τους να σκοτώσουν τις φάλαινες.

Παρά τις διαβεβαιώσεις και τους κανονισμούς πάντως, φιλοζωικές οργανώσεις αγωνίζονται να σταματήσουν αυτό το βίαιο έθιμο, χωρίς μέχρι στιγμής οι κινητοποιήσεις τους να έχουν φέρει κάποιο αποτέλεσμα.