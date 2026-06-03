Κόσμος

Κουβέιτ: Το Ιράν έπληξε με drones το διεθνές αεροδρόμιο παρά τις αρχικές διαψεύσεις – Σοβαρές ζημιές και τραυματίες

Νωρίτερα οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν πως οι ιρανικοί πύραυλοι και τα drones αναχαιτίστηκαν ή δεν έφτασαν στον στόχο τους
αεροδρόμιο
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Τραυματίες και σοβαρά πλήγματα, προκάλεσε η νέα επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν στο Κουβέιτ, κατά τη διάρκεια της νύχτας (03.06.2026) παρά τις αρχικές διαβεβαιώσεις των ΗΠΑ πως η Τεχεράνη δεν κατάφερε να πλήξει τους στόχους του τόσο στο Κουβέιτ όσο και στο Μπαχρέιν.

Η έστω και προσωρινή ειρήνη στη Μέση Ανατολή, κρέμεται από μία λεπτή κλωστή, μετά τα πλήγματα που εξαπέλυσε με drones και πυραύλους το Ιράν και την «απάντηση» με βομβαρδισμούς των ΗΠΑ στο νησί Κεσμ και σε δεξαμενόπλοιο που έπλεε προς ιρανικό λιμάνι. Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ, ανακοίνωσε πως τα εχθρικά drones έπληξαν εν τέλει το διεθνές αεροδρόμιο, προκαλώντας τον τραυματισμό ανθρώπων.

Η κατάσταση της υγείας του παραμένει άγνωστη.

«Εχθρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στοχοθέτησαν σήμερα το τέρμιναλ επιβατών (T1) του διεθνούς αεροδρομίου του Κουβέιτ, στο πλαίσιο μιας ιρανικής επίθεσης, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές και τραυματισμούς ανθρώπων», ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις στο X.

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ανέστειλε την εναέρια κυκλοφορία και οι πτήσεις εκτράπηκαν προς άλλα αεροδρόμια, μετέδωσε το επίσημο κουβεϊτιανό πρακτορείο ειδήσεων Kuna.

SOCIAL MEDIA
SOCIAL MEDIA/via REUTERS

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είχαν ανακοινώσει νωρίτερα πως δύο ιρανικοί πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν εναντίον του Κουβέιτ δεν έφθασαν στο στόχο τους ή διαλύθηκαν καθ’ οδόν, ενώ τρεις πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν εναντίον του Μπαχρέιν αναχαιτίσθηκαν από τις δυνάμεις των ΗΠΑ και του Μπαχρέιν.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (Centcom) πρόσθεσε πως το Ιράν εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον γειτονικών του χωρών, όμως κανένας τους δεν έπληξε στόχους.

Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα στο νησί Κεσμ ως απάντηση σε απόπειρες επιθέσεων από το Ιράν και κατέρριψαν ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ο Τραμπ ζητά δεσμεύσεις για τα πυρηνικά

Αν και ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει πως ειρηνευτική συμφωνία θα κλειστεί με το Ιράν εντός των επόμενων ημερών, το ABC News μεταδίδει πως ο Αμερικανός πρόεδρος απαιτεί από την Τεχεράνη γραπτές υποχωρήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμά της.

Αξιωματούχοι δήλωσαν πως το Ιράν δέχθηκε να κάνει «πίσω βήματα» για το πυρηνικό πρόγραμμα του αν και ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη τελευταία συνάντηση με τους συνεργάτες του, αποφάσισε πως μόνο αυτές οι δεσμεύσεις εν τέλει δεν τον καλύπτουν.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο, διαμήνυσε πως οι ΗΠΑ δεν θα άρουν τις κυρώσεις του κατά του Ιράν ακόμη και αν τα Στενά του Ορμούζ ανοίξουν πάλι.

«Πρέπει να δεσμευτούν για πολύ συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις σχετικά με τη διάθεση του ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού που εξακολουθεί να βρίσκεται θαμμένο βαθιά μέσα σε κάποιο βουνό», τόνισε ο κορυφαίος Αμερικανός διπλωμάτης για να προσθέσει πως «πρέπει να συμφωνήσουν να διαπραγματευτούν αυστηρούς και μακροπρόθεσμους περιορισμούς ή/και την κατάργηση των δραστηριοτήτων εμπλουτισμού στη χώρα τους», ανέφερε συγκεκριμένα.

Έκκληση για κοινή θέση του Κόλπου μετά τις επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ζήτησε σήμερα να υιοθετήσουν οι χώρες του Κόλπου μια κοινή θέση μετά τις επιθέσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, οι οποίες αποδίδονται στο Ιράν, την ώρα που οι μοναρχίες της περιοχής δυσκολεύονται να σχηματίσουν ένα κοινό μέτωπο.

«Μπροστά στις επανειλημμένες επιθέσεις του Ιράν εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, επιβάλλεται να υιοθετήσει ο Κόλπος μια θέση σταθερή, ενιαία και συνεπή. Κανένα Κράτος του Κόλπου δεν πρέπει να αφεθεί μόνο του μπροστά στις επιθέσεις αυτές, διότι η ασφάλεια των αραβικών Κρατών του Κόλπου αλληλοεξαρτάται, τα συμφέροντά τους και το πεπρωμένο τους είναι κοινά», έγραψε στο X ο σύμβουλος του προέδρου των Εμιράτων Ανουάρ Γκαργκάς.

«Αυτή η επίθεση δεν έχει στόχο μόνο μια χώρα, μας στοχοθετεί όλους», πρόσθεσε.

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