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«Ταγμένη» στον Κιμ Γιονγκ Ουν βορειοκορεάτικη ομάδα ποδοσφαίρου: Πήραν το Champions League Γυναικών αλλά σπάραξαν μόνο όταν τον είδαν

Αν και οι αθλήτριες απόλαυσαν συγκρατημένα την νίκη τους, όταν είδαν τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, ξεκίνησαν να χοροπηδούν και να χορεύουν ξέφρενα
Κιμ Γιονγκ Ουν
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Κάπως απροσάρμοστη θα μπορούσε να σχολιάσει κάποιος την αντίδραση της γυναίκειας ομάδας ποδοσφαίρου από τη Βόρεια Κορέα «Naegohyang Women’s FC» όταν κατέκτησε το ασιατικό Champions League Γυναικών. Αν και τη στιγμή που σήκωναν ψηλά το τρόπαιο, οι αθλήτριες ήταν συγκρατημένα χαρούμενες, αυτό που τους «λύγισε» εν τέλει… ήταν η εικόνα του ηγέτη τους, Κιμ Γιονγκ Ουν.

Η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου από τη Βόρεια Κορέα, κέρδισε με 1-0 στον τελικό του Champions League επί της ιαπωνικής ομάδας, Tokyo Verdy Beleza. Όπως σχολιάζει το CNN, απόλαυσαν την νίκη τους ήσυχα και συγκρατημένα, χωρίς κανείς να πιστεύει πως όταν δουν τον Κιμ Γιονγκ Ουν θα «ξεσαλώσουν», χοροπηδώντας ξέφρενα και ξεσπώντας σε κλάματα.

Στο σχετικό βίντεο, οι αθλήτριες φαίνεται να κλαίνε με λυγμούς, δίνοντας το χέρι τους στον ηγέτη της Βόρειας Κορέας ενώ στην συνέχεια τον περικυκλώνουν και χορεύουν ή χοροπηδούν.

 
 
 
 
 
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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη CNN (@cnn)

Στο ίδιο πλάνο φαίνεται ο Κιμ Γιονγκ Ουν να απολαμβάνει την εκδήλωση λατρείας με ιδιαίτερη χαρά.

Δεν ήταν λίγοι αυτοί που σχολίασαν ότι αυτό που έφερε δάκρυα στα μάτια των αθλητριών ήταν η συνάντηση με τον Κιμ Γιονγκ Ουν και όχι η πρωτιά της ομάδας τους στο Champions League Γυναικών.

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