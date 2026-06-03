Ρωσία: Ουκρανικό drone χτύπησε διυλιστήριο στην Αγία Πετρούπολη – 11 νεκροί από επίθεση στην Κριμαία

Πλήγμα drone της Ουκρανίας σε τερματικό σταθμό στην Αγία Πετρούπολη και σε λεωφορείο, στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Κριμαία, στοίχισε τη ζωή σε επτά ανθρώπους ενώ 11 τραυματίσθηκαν, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της Μόσχας.

Ο κυβερνήτης της Αγίας Πετρούπολης, Αλεξάντρ Μπέγκλοφ, δήλωσε ότι τρεις περιοχές έγιναν στόχος επίθεσης drone της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας (02.06.2026), η οποία τραυμάτισε αρκετούς ανθρώπους και προκάλεσε ζημιές σε υποδομές. Η μαζική επίθεση ουκρανικών drone καταγράφηκε που το πρωί της Τετάρτης (03.06.2026) στην Αγία Πετρούπολη, την ημέρα που επιχειρηματίες και πολιτικοί παράγοντες συρρέουν στην πόλη για την έναρξη Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ που τελεί υπό την αιγίδα του προέδρου της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν.

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«Στο Γενακίγεβο, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Ουκρανίας έπληξε ένα λεωφορείο Μόσχας-Συμφερόπολης· σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, επτά άμαχοι σκοτώθηκαν. Ένδεκα άλλοι άνθρωποι υπέστησαν τραύματα και όλοι δέχονται τις απαραίτητες φροντίδες», έγραψε στο Telegram ο Ντένις Πουσίλιν, επικεφαλής της τοπικής διοίκησης που έχει διορίσει εκεί η Ρωσία.

Η ρωσική Κρατική Ανακριτική Επιτροπή άρχισε ποινική έρευνα για «τρομοκρατική επίθεση», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο την εκπρόσωπο της εν λόγω Επιτροπής Σβετλάνα Πετρένκο.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, 354 ουκρανικά drone καταρρίφθηκαν στη διάρκεια της περασμένης νύκτας (02.06.2026) πάνω από τη Ρωσία. Ο κυβερνήτης της ρωσικής περιφέρειας του Λένινγκραντ Αλεξάντρ Ντροζντένκο έκανε λόγο για κατάρριψη 50 μη επανδρωμένων αεροσκαφών μόνο στην περιφέρεια αυτή.

The Russian air defense in Saint Petersburg, Russia, has been completely overwhelmed. Ukrainian drones are just pouring into Russia‘s second most defended city. pic.twitter.com/h778QAypCC — (((Tendar))) (@Tendar) June 3, 2026

St. Petersburg is giving guests of the economic forum a very warm welcome



While participants at the St. Petersburg International Economic Forum prepare to hear about the triumphs of the Russian economy, local residents were awakened by explosions and thick smoke rising over… pic.twitter.com/hCAYsAiTxQ — NEXTA (@nexta_tv) June 3, 2026

Ukrainian forces have launched a heavy attack on Saint Petersburg in Russia and hit multiple targets related to Russia‘s oil industry. pic.twitter.com/4UtpY9gKII — (((Tendar))) (@Tendar) June 3, 2026

Στην Ουκρανία, στην πόλη της Χερσώνας (νότια), μια 86χρονη γυναίκα σκοτώθηκε σε επίθεση ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους, σύμφωνα με τον επικεφαλής της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης Γιάροσλαβ Σάνκο.