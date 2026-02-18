Κόσμος

Η επόμενη μέρα της Κούβας στις μυστικές συνομιλίες του Μάρκο Ρούμπιο με τον εγγονό του αδελφού του Φιντέλ Κάστρο

Ο Ρούμπιο, ο οποίος γεννήθηκε στις ΗΠΑ από γονείς κουβανικής καταγωγής, είχε επαφές με τον εγγονό του Ραούλ Κάστρο, τον Ραούλ Γκιγιέρμο Ροδρίγκες Κάστρο, παρακάμπτοντας την κυβέρνηση της Αβάνας
Μάρκο Ρούμπιο
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο / REUTERS / Φωτογραφία Alex Brandon

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο συνομιλεί μυστικά με τον εγγονό του Ραούλ Κάστρο, την ώρα που οι ΗΠΑ εντείνουν τις πιέσεις τους στην Κούβα, μεταδίδει ο ενημερωτικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος τρεις ανώνυμες πηγές.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, που πρόσφατα χαρακτήρισε την Κούβα «χρεοκοπημένο κράτος», προέτρεψε την Αβάνα να συνάψει συμφωνία με την Ουάσινγκτον απορρίπτοντας ωστόσο την ιδέα μιας επιχείρησης για την ανατροπή του καθεστώτος. Από τον Ιανουάριο, οι ΗΠΑ επέβαλαν ενεργειακό αποκλεισμό στην Κούβα, με το σκεπτικό ότι το νησί αποτελεί «κίνδυνο» για την εθνική ασφάλειά τους.

Η Κούβα αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε καύσιμα και οι διακοπές στην ηλεκτροδότηση είναι καθημερινό φαινόμενο. Ο Τραμπ ενέτεινε το εμπάργκο που ισχύει εδώ και δεκαετίες και πιέζει άλλες χώρες να σταματήσουν τις αποστολές πετρελαίου στην Αβάνα.

Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό σάιτ Axios, ο Ρούμπιο, ο οποίος γεννήθηκε στις ΗΠΑ από γονείς κουβανικής καταγωγής, είχε επαφές με τον εγγονό του Ραούλ Κάστρο, τον Ραούλ Γκιγιέρμο Ροδρίγκες Κάστρο, παρακάμπτοντας την κουβανική κυβέρνηση. Στις αρχές Φεβρουαρίου ο Τραμπ είχε πει ότι οι ΗΠΑ συζητούν με την Κούβα «στο υψηλότερο επίπεδο» αλλά η αμερικανική κυβέρνηση αρνήθηκε να δώσει οποιαδήποτε διευκρίνιση για αυτές τις συνομιλίες.

Ο Ραούλ Κάστρο, 94 ετών έχει αποσυρθεί από όλα τα αξιώματα που απαιτούσαν λήψη αποφάσεων όμως παραμένει μια κεντρική, ιστορική φιγούρα του καθεστώτος. Διαδέχτηκε τον αδελφό του, τον Φιντέλ, το 2006 και ξεκίνησε μεταρρυθμίσεις, χωρίς όμως να ανακαλέσει ποτέ το δόγμα του ενός κόμματος. Υπό την προεδρία του, στα μέσα της δεκαετίας του 2010 επιτεύχθηκε μία εφήμερη προσέγγιση με τις ΗΠΑ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
148
127
107
98
88
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Το Ιράν «θωρακίζει» τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις υπό τον φόβο επίθεσης των ΗΠΑ: Αποκαλυπτικές δορυφορικές εικόνες
Το Ιράν επιδεικνύει τη στρατιωτική του ισχύ, στέλνοντας το μήνυμα ότι οι ένοπλες δυνάμεις του έχουν την ικανότητα να διαταράξουν το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου και να πλήξουν τα αμερικανικά συμφέροντα σε όλη τη Μέση Ανατολή
Δορυφορική εικόνα δείχνει τις μη καλυμμένες εισόδους των σηράγγων στο πυρηνικό συγκρότημα του Ισφαχάν.
Επικεφαλής ναού στην Ταϊβάν ένιωσε αδιαθεσία και έκανε εμετό πάνω στον πρόεδρο Λάι – Δείτε βίντεο
Ο πρόεδρος Λάι Τσινγκ-τε δήλωσε ότι μέλη της οικογένειας του Λιν Πέι-χουο είχαν πρόσφατα προσβληθεί από νοροϊό και ότι ο επικεφαλής του ναού μπορεί επίσης να έχει επίσης προσβληθεί
Ταϊβάν
Τζέφρι Επστάιν: Βρετανία και Γαλλία «ξεσκονίζουν» σεξουαλικές επιθέσεις σε θύματα στις δύο χώρες
Ανώνυμος μάρτυρας υποστήριξε πως μία γυναίκα δέθηκε σε ένα τραπέζι και «βασανίστηκε με ηλεκτροσόκ», την ώρα που ο πρίγκιπας Άντριου και άλλοι άνδρες παρακολουθούσαν
Τζέφρι Επστάιν
Οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για πόλεμο με το Ιράν: Στη Μέση Ανατολή stealth αεροσκάφη, αεροπλανοφόρα, ιπτάμενα ραντάρ και THAAD
Η δύναμη που συγκεντρώνεται σε συνδυασμό με τις δυνατότητες του Ισραήλ, θα ήταν αρκετές για μια μεγάλη επιχείρηση που θα μπορούσε να διαρκέσει εβδομάδες
Σχηματισμός αμερικανικών stealth μαχητικών αεροσκαφών F-22 και F-35, αεροσκάφους εγγύς αεροπορικής υποστήριξης A-10 και μαχητικού αεροσκάφους τύπου F-16
Newsit logo
Newsit logo