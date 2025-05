Η επόμενη μέρα του σοκ στο Λίβερπουλ: Πώς ο 53χρονος δράστης πέρασε την ασφάλεια κι έπεσε πάνω στο πλήθος – Οργή και ερωτήματα για τα «κενά»

Μια μέρα εορτασμού μετατράπηκε σε σκηνή τρόμου στο Λίβερπουλ, όταν ένα αυτοκίνητο εισέβαλε με ταχύτητα στο πλήθος που συμμετείχε στους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του πρωταθλήματος τραυματίζοντας δεκάδες ανθρώπους, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά.

Ακολούθησαν ανατριχιαστικές στιγμές. Τουλάχιστον 47 τραυματίες, με τέσσερις να νοσηλεύονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση, ανάμεσά τους κι ένα παιδί που χαροπαλεύει.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο τέλος μιας μέρας που είχε ξεκινήσει με ενθουσιασμό και συγκίνηση, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες φίλοι της Λίβερπουλ είχαν συγκεντρωθεί στο κέντρο της πόλης για να γιορτάσουν την κατάκτηση του 20ού πρωταθλήματος στην ιστορία του συλλόγου – ισοφαρίζοντας το ρεκόρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Liverpool Echo» ένα αυτοκίνητο, χτύπησε «πλήθος πεζών» στο κέντρο της πόλης του Λίβερπουλ, κατά τη διάρκεια των εορτασμών για το πρωτάθλημα Αγγλίας που κατέκτησαν οι Ρεντς.

Η Αστυνομία του Λίβερπουλ επιβεβαίωσε πως συνελήφθη ένας 53χρονος Βρετανός άνδρας μετά το συμβάν, επισημαίνοντας σε επίσημη τοποθέτησή της: «Αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε με αναφορές για τροχαία σύγκρουση (RTC) στο κέντρο της πόλης του Λίβερπουλ».

Απ’ την πλευρά της η Λίβερπουλ εξέδωσε ανακοίνωση, τονίζοντας πως βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με την αστυνομία για το συμβάν.

«Είμαστε σε άμεση επικοινωνία με την αστυνομία του Μέρσεϊσαϊντ σχετικά με το περιστατικό στην οδό Water που συνέβη προς το τέλος της παρέλασης των τροπαίων νωρίτερα σήμερα το βράδυ.

Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με όσους έχουν πληγεί από αυτό το σοβαρό περιστατικό. Θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε την πλήρη υποστήριξή μας στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και στις τοπικές αρχές που αντιμετωπίζουν αυτό το περιστατικό» ανέφερε η ανακοίνωση.

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που έχουν προκύψει και αναζητούν απάντηση, είναι «πώς ο συγκεκριμένος οδηγός, έφτασε με το αυτοκίνητό του ως εκείνο το σημείο».

Οι αρχές της Λίβερπουλ βρίσκονται στο στόχαστρο έντονων επικρίσεων μετά το χάος που προκάλεσε οδηγός οχήματος, ο οποίος κατάφερε να εισβάλει σε δρόμο γεμάτο κόσμο και να παρασύρει δεκάδες φιλάθλους κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τη Λίβερπουλ.

Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται τέσσερα παιδιά, με ένα εξ αυτών να εγκλωβίζεται κάτω από το όχημα μαζί με τρεις ενήλικες. Συνολικά 27 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ άλλοι 20 δέχθηκαν επιτόπου τις πρώτες βοήθειες. Ο δήμαρχος του Μητροπολιτικού Λίβερπουλ, Στιβ Ρόδεραμ, επιβεβαίωσε το πρωί της Δευτέρας ότι τέσσερα άτομα παραμένουν σε «πολύ κρίσιμη κατάσταση».

Η αστυνομία συνέλαβε έναν 53χρονο λευκό Βρετανό, κάτοικο Λίβερπουλ, ως τον φερόμενο οδηγό του οχήματος, ξεκαθαρίζοντας πως το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική ενέργεια. Παρ’ όλα αυτά, η εισβολή του αυτοκινήτου σε τόσο πυκνό πλήθος έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με ειδικούς ασφαλείας να κάνουν λόγο για «απαράδεκτα κενά» στον σχεδιασμό της αστυνομίας.

Μάρτυρες αναφέρουν ότι ο οδηγός είχε μόλις αποχωρήσει από ένα κοντινό μπαρ, ενώ βίντεο τον δείχνει να κινείται επικίνδυνα μέσα στο πλήθος, κάνοντας όπισθεν και μπροστά, προκαλώντας πανικό.



A new angle of the suspected terror attack on crowds celebrating in Liverpool, shows the car making impacts with pedestrians.



It’s looking very intentional from this view.



Prayers out to the victims. pic.twitter.com/OPyun51ApY