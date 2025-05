Σκηνές τρόμου στο Λίβερπουλ: Χαροπαλεύει ένα παιδί μετά την παράσυρση των οπαδών των Ρεντς – Άγνωστα τα κίνητρα του 53χρονου δράστη

Με τον χειρότερο τρόπο διακόπηκε η μεγάλη παρέλαση της Λίβερπουλ του Άρνε Σλοτ για την κατάκτηση του 20ου τίτλου πρωταθλήματος Αγγλίας, το απόγευμα της Δευτέρας (26.05.2025) όταν ο 53χρονος έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε πλήθος οπαδών που γιόρταζαν την επιτυχία της ομάδας τους.

Από την αιματηρή παράσυρση στο Λίβερπουλ τραυματίστηκαν συνολικά 47 άνθρωποι. Οι 20 από αυτούς έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο, ενώ οι υπόλοιποι 27 –ανάμεσά τους 4 παιδιά- μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Οι 2 από τους 27 τραυματίες, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με αναφορές, 3 ενήλικες και ένα παιδί είχαν παγιδευτεί κάτω από το αυτοκίνητο του 53χρονου, το οποίο ήταν ένα γκρι Ford Galaxy με άδεια κυκλοφορίας του Τσέστερ (σ.σ. πόλη ανατολικά του Λίβερπουλ), και χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν από τα πυροσβεστικά συνεργεία. Ένας τραυματιοφορέας χτυπήθηκε, επίσης, από το όχημα.

Σε νεότερη ανακοίνωσή της η αστυνομία ξεκαθάρισε πως αντιμετωπίζει την κατάσταση ως μεμονωμένο περιστατικό και πως δεν πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση.

Σοκάρουν οι πρώτες στιγμές μετά την παράσυρση:

Οι αρχές κατάφεραν να συλλάβουν τον 53χρονο οδηγό ο οποίος σε μία τρελή κούρσα τραυμάτισε όποιον έβλεπε στον διάβα του. Αφού το αυτοκίνητο εν τέλει ακινητοποιήθηκε, οπαδοί της Λίβερπουλ ξεκίνησαν να ουρλιάζουν «σκοτώστε τον, σκοτώστε τον», και προσπάθησαν να τον λιντσάρουν.

Στο σημείο επικράτησαν στιγμές πανικού. Εστιατόριο μετατράπηκε σε αυτοσχέδιο τμήμα επειγόντων ώστε να δοθούν οι πρώτες βοήθειες στους τραυματίες που είχαν άμεση ανάγκη.

Υπολογίζεται πως στην παρέλαση της Λίβερπουλ έδωσαν το παρών πάνω από 750.000 άνθρωποι και ευτυχώς από θαύμα δεν μετράμε θύματα.

Κανείς δεν γνωρίζει ακόμη γιατί ο 53χρονος λευκός Βρετανός, σύμφωνα με την αστυνομία, παρέσυρε με το αυτοκίνητό του τον κόσμο που πανηγύριζε, αλλά όλοι μπορούν να μαντέψουν τον αντίκτυπο που είχε η πράξη του, δηλαδή τις ζωές που καταστράφηκαν και τον εφιάλτη που προκλήθηκε.

Δυστυχώς οι χαρούμενες φωνές των οπαδών που βρέθηκαν στη φιέστα μεταλλάχθηκαν γρήγορα σε κραυγές πόνου και κλάματα, μη μπορώντας κανείς να πιστέψει πως έβλεπε στην πραγματικότητα ένα αυτοκίνητο να εκτοξεύει στον αέρα παιδιά, γυναίκες και άνδρες.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε ότι μίλησε με τον δήμαρχο της περιοχής του Λίβερπουλ, Στιβ Ρόδεραμ, «για τα τρομερά γεγονότα».

Ο Κιρ Στάρμερ επαίνεσε την «αξιοσημείωτη γενναιότητα που επέδειξαν η αστυνομία και οι άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης» και δήλωση πως όλη η χώρα βρίσκεται στο πλευρό του Λίβερπουλ.

«Υποστηρίζουν και φροντίζουν όσους τραυματίστηκαν σε αυτά τα τρομερά γεγονότα. Όλοι, ειδικά τα παιδιά, θα πρέπει να μπορούν να γιορτάζουν τους ήρωές τους χωρίς αυτή τη φρίκη. Η πόλη έχει μια μακρά και υπερήφανη ιστορία στο να ενώνεται σε δύσκολες στιγμές. Το Λίβερπουλ στέκεται ενωμένο και ολόκληρη η χώρα είναι στο πλευρό του», είπε συγκεκριμένα.

«Δεν θα ξεχάσω τον θόρυβο που έκαναν οι άνθρωποι πέφτοντας στο καπό του αυτοκινήτου»

Για τις σοκαριστικές στιγμές που βίωσαν, μίλησαν στην DailyMail οι οπαδοί των Ρεντς.

Όπως περιέγραψαν, πέρα από την φρικιαστική εικόνα του αυτοκινήτου να παρασέρνει κάθε τι που βρισκόταν στην πορεία του, αυτό που δεν μπορούν να ξεχάσουν είναι ο θόρυβος που έκαναν τα θύματα πέφτοντας στο καπό του μαύρου SUV.

«Φαίνεται σαν να πανικοβλήθηκε όταν συνειδητοποίησε ότι βρισκόταν μέσα στο πλήθος και ότι ο κόσμος άρχισε να χτυπάει το αυτοκίνητό του. Αντί να γυρίσει πίσω από τον ίδιο δρόμο που ήρθε, θύμωσε και πάτησε το πόδι του στο γκάζι, είναι απολύτως καταστροφικό», είπε ένας αυτόπτης μάρτυρας.

«Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον θόρυβο των ανθρώπων που τους παρέσερνε το αυτοκίνητο και δεν θα ξεχάσω ποτέ την έκφραση στο πρόσωπο ενός αστυνομικού και τη στολή του καλυμμένη με αίμα», συνέχισε.

Ο 25χρονος Πάτρικ Μίλιγκαν δήλωσε: «Όλοι περάσαμε την καλύτερη μέρα της ζωής μας παρακολουθώντας την παρέλαση και μετά ήταν σαν τσουνάμι μέσα σε περίπου 5 λεπτά από το τέλος της παρέλασης. Ήταν φρικτό. Το αυτοκίνητο απλώς έπεσε πάνω στο πλήθος με μεγάλη ταχύτητα και όλοι ούρλιαζαν».

«Είναι φρικτό. Πρέπει να πάτησε πάνω από περίπου 20 με 30 άτομα. Το είδα και επέζησα μόνο επειδή μπήκα σε έναν παράδρομο», πρόσθεσε ένας ακόμα.

Ο 48χρονος Χάρι Ράσιντ ήταν στην παρέλαση με τη σύζυγό του και τις δύο μικρές κόρες του.

«Συνέβη περίπου 3 μέτρα μακριά μας. Χτύπησε όλους τους ανθρώπους στο πλάι μας. Ήταν εξαιρετικά γρήγορο. Αρχικά, ακούσαμε απλώς τον θόρυβο των ανθρώπων που έπεφταν στο του αυτοκινήτου».

Μια άλλη περαστική, η Chelsea Yuen, είπε: «Ήμασταν κυριολεκτικά σαν “σαρδέλες” που περπατούσαμε στον δρόμο και όταν κοιτάξαμε ψηλά, είδαμε ένα μαύρο όχημα μεταφοράς ανθρώπων να οδηγείται κατευθείαν προς το μέρος μας».

«Εγώ και η φίλη μου η Φραντσέσκα πετάξαμε στην άκρη και τραβήξαμε την κορούλα της»

Ο 24χρονος Φράνκι ο οποίος επέζησε από την βομβιστική επίθεση στο Manchester Arena το 2017, ενεπλάκη επίσης στο περιστατικό.

«Ήμουν στο περιστατικό στο Manchester Arena. Δεν θέλω να ξαναβγώ έξω. Το πλάι του αυτοκινήτου έπεσε πάνω μου και έπεσα στο πάτωμα. Όλα είναι θολά. Έχω κοψίματα και μώλωπες αλλά είμαι καλά. Υπάρχουν πολλοί που έχουν υποστεί πιο σοβαρούς τραυματισμούς».