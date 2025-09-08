Κόσμος

Η ερωμένη του κατήγγειλε τον CEO της Nestlé αφού τον έκανε τσακωτό σε ξενοδοχείο με υφιστάμενή του

Η... απατημένη έκανε ανώνυμη καταγγελία και ξεκίνησε εσωτερική έρευνα στη Nestle που οδήγησε στην απόλυση του CEO αλλά και της πέτρας του σκανδάλου
Ο πρώην CEO της Nestle Λόραν Φέις
Ο πρώην CEO της Nestle Λόραν Φέις / REUTERS / Pierre Albouy / File Photo

Νέες πληροφορίες και ιδιαίτερα πιπεράτες βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με το ροζ σκάνδαλο στη Nestle που οδήγησε στην απόλυση του CEO Λόραν Φέις για ανάρμοστη ερωτική σχέση με υφισταμένη του. Σύμφωνα με την Dailymail που επικαλείται ελβετική ιστοσελίδα της Ζυρίχης, η ερωμένη του κατήγγειλε την ανάρμοστη σχέση του με υπάλληλό του!

Η ερωμένη του Φρέις, που ήταν επίσης στέλεχος της Nestle, έγινε έξαλλη όταν τον έκανε τσακωτό σε ξενοδοχείο της Ζυρίχης με μια υφιστάμενή του. Αποφάσισε τότε να κάνει καταγγελία μέσω της ανώνυμης γραμμής επικοινωνίας της εταιρείας, η οποία οδήγησε σε εσωτερική έρευνα σε βάρος του CEO.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η καταγγελία και η έρευνα που ακολούθησε για τον 63χρονο Φρέις προκάλεσαν αλυσιδωτές αντιδράσεις μέσα στη μεγαλύτερη εταιρεία τροφίμων στον κόσμο.

Ο πρόεδρος της Nestle, Πολ Μπαλκ, και ο αντιπρόεδρός της, Πάμπλο Ίσλα, φέρονται να εξευτέλισαν τον Φρέις όταν έμαθαν για τη σχέση, ανακοινώνοντάς του ότι απολύεται άμεσα και ζητώντας του να παραδώσει το τηλέφωνό του, αποκαλώντας τον «ψεύτη».

Η ελβετική ιστοσελίδα αναφέρει ακόμα ότι η «βασική ερωμένη» του Φρέις έλαβε αποζημίωση λόγω της καταγγελίας και πρόσφατα μετακινήθηκε σε υψηλή θέση σε άλλη μεγάλη εταιρεία.

Όσον αφορά στη… πέτρα του σκανδάλου, αποχώρησε από την εταιρεία και έλαβε μεγάλη αποζημίωση που κανονίστηκε από τον απολυμένο CEO.

Εκπρόσωπος της εταιρείας όταν του ζητήθηκε να τοποθετηθεί στο θέμα από την ελβετική ιστοσελίδα αρκέστηκε να πει: «Όλα όσα έπρεπε να ειπωθούν για το θέμα έχουν ειπωθεί και δεν θα εμπλακώ σε περαιτέρω εικασίες και υποθέσεις». 

