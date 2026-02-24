Κόσμος

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε άμεσο πακέτο ενεργειακής στήριξης στην Ουκρανία, ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά στην προετοιμασία του 20ού πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας
Νέο πακέτο άμεσης ενεργειακής στήριξης προς την Ουκρανία, ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το νέο πακέτο στήριξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ουκρανία ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, και τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε κοινή δήλωσή τους, με αφορμή τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, οι τρεις ηγέτες διαβεβαίωσαν ότι η στήριξη της Ευρωπαϊκή Ένωση προς το Κίεβο θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί, υπογραμμίζοντας ότι η Ένωση έχει ήδη διαθέσει σχεδόν 200 δισεκατομμύρια ευρώ σε στρατιωτική και οικονομική βοήθεια, περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο εταίρο.

Τόνισαν, επίσης, ότι το ευρωπαϊκό δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, το οποίο έχει εγκριθεί από τους 27 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, «θα υλοποιηθεί με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», με προτεραιότητα την κάλυψη επειγουσών αμυντικών αναγκών και την ενίσχυση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Παράλληλα, ανακοίνωσαν την ενεργοποίηση νέου πακέτου άμεσης ενεργειακής στήριξης ύψους 100 εκατ. ευρώ, καθώς και την προετοιμασία σχεδίου 920 εκατ. ευρώ για τη σταθεροποίηση, αποκατάσταση και ανασυγκρότηση του ενεργειακού συστήματος της Ουκρανίας, με έμφαση στην αποκατάσταση δικτύων, την επανεκκίνηση κατεστραμμένων μονάδων παραγωγής και την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας της χώρας.

Τέλος, υπογράμμισαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά στην προετοιμασία του 20ού πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σε στενό συντονισμό με τους εταίρους της στο G7, με στόχο τη διατήρηση της μέγιστης δυνατής πίεσης στη Μόσχα.

