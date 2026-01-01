Κόσμος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζεται να παρέχει «ιατρική βοήθεια» μετά την φονική έκρηξη στο Κραν Μοντανά

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 115 τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι σοβαρά, σε μπαρ του χιονοδρομικού θερέτρου
Σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυματίζουν έξω από το κτίριο της Κομισιόν στις Βρυξέλλες / REUTERS / Francois Lenoir

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται «σε επαφή» με τις ελβετικές αρχές για την παροχή «ιατρικής βοήθειας» μετά την έκρηξη και τη φονική πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά, όπως ανακοίνωσε σήμερα (01.01.2026).

«Τα βαθύτατα συλλυπητήρια μου στα πολλά θύματα της έκρηξης στο Κραν Μοντανά, στις οικογένειές τους και στους διασώστες που επιχειρούν», έγραψε η Ευρωπαία επίτροπος Χατζά Λαμπίμπ με ανάρτηση στο Χ.

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 115 τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι σοβαρά, έπειτα από μια έκρηξη που σημειώθηκε σε ένα μπαρ γεμάτο κόσμο κατά τη διάρκεια ενός πρωτοχρονιάτικου πάρτι, στο θέρετρο σκι Κραν Μοντανά, σύμφωνα με τον τελευταίο προσωρινό απολογισμό των ελβετικών αρχών.

