Η Ευρώπη ζυγίζει τον Τραμπ: «Είμαστε μόνο ένα tweet μακριά από την επόμενη κρίση με τις ΗΠΑ»

«Είμαστε μόνο ένα tweet μακριά από την επόμενη κρίση ΗΠΑ – Ευρώπης», παραδέχεται ευρωπαίος διπλωμάτης, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι Βρυξέλλες δεν ξέρουν ποια θα είναι και πότε η επόμενη κίνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Και η αλήθεια είναι ότι η Γροιλανδία είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου: από την Ουκρανία μέχρι το αμφιλεγόμενο Συμβούλιο Ασφαλείας του Τραμπ, στην Ευρώπη κρατούν την ανάσα τους για την επόμενη επιφοίτηση Τραμπ. Άγνωστο τι θα θελήσει για τη συνέχεια…

Για την ώρα η Ευρώπη αναστενάζει με ανακούφιση: ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε πίσω σχετικά με την απειλή κατάληψης της Γροιλανδίας και τις δασμολογικές κυρώσεις εναντίον των συμμάχων. Η Ευρώπη βρέθηκε ένα βήμα από το «εμπορικό μπαζούκα» κατά των ΗΠΑ. Αλλά οι ηγέτες της Γηραιάς Ηπείρου γνωρίζουν καλά ότι αυτή η «ανακωχή» μπορεί να είναι προσωρινή.

Οι 27 Ευρωπαίοι ηγέτες συναντήθηκαν εκτάκτως στις Βρυξέλλες χθες Πέμπτη (22.01.2026) για να στείλουν ένα μήνυμα ενότητας και να βρουν έναν τρόπο να αντιμετωπίσουν τον Αμερικανό πρόεδρο στο μέλλον. «Όταν η Ευρώπη δεν είναι διχασμένη, όταν στεκόμαστε ενωμένοι και όταν είμαστε σαφείς και δυνατοί, επίσης στην προθυμία μας να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας, τότε τα αποτελέσματα θα φανούν», δήλωσε η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρέντερικσεν, που βρέθηκε στο επίκεντρο της διαμάχης με τον πρόεδρο Τραμπ για τη Γροιλανδία.

Η Φρέντερικσεν διαβεβαίωσε ότι δεν μπορούν να υπάρξουν συμβιβασμοί στην κυριαρχία. «Δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε γι’ αυτό, επειδή αποτελεί μέρος των πολύ βασικών δημοκρατικών αξιών», είπε, προσθέτοντας ότι υπάρχει ακόμα περιθώριο για συζήτηση με τις ΗΠΑ για την ασφάλεια στην Αρκτική και τη Γροιλανδία.

«Η κυριαρχία και η εδαφική μας ακεραιότητα είναι αδιαπραγμάτευτες. Αυτές είναι οι κόκκινες γραμμές μας», δήλωσε την Πέμπτη ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν σε δήλωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Ο διάλογος είναι πάντα ο δρόμος προς τα εμπρός», δήλωσε επίσης ο Νίλσεν, αναφερόμενος στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ, Δανίας και Γροιλανδίας ως την πλατφόρμα «όπου πρέπει να αντιμετωπίζονται οι διαφωνίες».

Παρά την προσωρινή αποκλιμάκωση, παραμένει ασαφές τι ώθησε την στροφή του Αμερικανού προέδρου, με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να επισημαίνει ότι η προοπτική ενεργοποίησης των εμπορικών «όπλων» της Ευρωπαϊκής Ένωσης έπαιξε ρόλο, ενώ υπογράμμισε ότι η Ευρώπη παραμένει «εξαιρετικά σε επιφυλακή».

Ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, έστειλε μήνυμα αποφασιστικότητας: «Η ΕΕ θα υπερασπίζεται τα συμφέροντά της και θα προστατεύεται από κάθε μορφή εξαναγκασμού. Έχουμε τη δύναμη και τα εργαλεία – και θα τα χρησιμοποιήσουμε όταν χρειαστεί».

«Είμαστε χαρούμενοι που η αποκλιμάκωση είναι προς το παρόν στο τραπέζι», δήλωσε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα.

Πρόσθεσε όμως με έμφαση πώς «αν υπάρχει ένα πράγμα που μάθαμε αυτή την εβδομάδα είναι ότι πρέπει να είμαστε αυτόνομοι και δυνατοί».

Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για μια «νέα εποχή διατλαντικών σχέσεων, που ήρθε για να μείνει».

«Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους (…). Δεν θα κουραστώ να προσπαθώ να πείθω τους Αμερικανούς συνομιλητές μου ότι η οποιαδήποτε ένταση στις ευρωατλαντικές σχέσεις ζημιώνει τόσο την Ευρώπη όσο και τις ΗΠΑ», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός, και αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα να μη διαταραχθούν αυτές οι σχέσεις, για τη χώρα μας.

«Η κοινή λογική επικράτησε», δήλωσε ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Μίκαελ Μάρτιν. Η επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, προειδοποίησε πάντως ότι «αν και όλοι είναι ανακουφισμένοι με τις πρόσφατες ανακοινώσεις, έχουμε επίσης δει σε αυτή την περίοδο ενός έτους ότι είμαστε έτοιμοι για πολλές απρόβλεπτες καταστάσεις».

Οι ηγέτες της ΕΕ εκμεταλλεύθηκαν την ευκαιρία για να μιλήσουν για ενότητα. « Αυτό που μπορούμε να συμπεράνουμε είναι ότι όταν η Ευρώπη παραμένει ενωμένη με τα μέσα που έχει στη διάθεσή της, μπορεί να γίνει σεβαστή», είπε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν.

«Το πιο σημαντικό πράγμα, νομίζω ότι είναι προφανές για όλους μας, είναι να διατηρήσουμε την Ευρώπη Ενωμένη. Είναι μια από τις πιο κρίσιμες στιγμές στις σχέσεις μας με τους εταίρους μας, με τους φίλους μας. Γι’ αυτό η ενότητά μας είναι πραγματικά ανεκτίμητη», δήλωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

Την Τετάρτη (21.01.2026) το βράδυ, ο Τραμπ υπαναχώρησε τόσο από τις απειλές κατάληψης της Γροιλανδίας όσο και από τους δασμούς, επικαλούμενος ένα «πλαίσιο συμφωνίας» που του δίνει «ό,τι θέλαμε». Παρά την υποχώρηση αυτή, παραμένουν ασαφή τα στοιχεία της συμφωνίας, ενώ ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τις λεπτομέρειες.

Οι ευρωπαίοι ηγέτες προσπαθούν να θωρακίσουν την ήπειρο: αυξάνουν τις αμυντικές δαπάνες, ενισχύουν την αυτονομία τους και προσπαθούν να μειώσουν την εξάρτηση από τις ΗΠΑ. Παράλληλα όμως, η Ευρώπη εξακολουθεί να χρειάζεται την Ουάσινγκτον για να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και να αντιμετωπίσει τη Ρωσία.

Η Ευρώπη, κρατά την αναπνοή της: ένα νέο επεισόδιο στην περίπλοκη σχέση με τον Τραμπ είναι προ των πυλών.