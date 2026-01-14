Η Φινλανδία προμηθεύεται νάρκες κατά προσωπικού: Θα εκπαιδευτούν νεοσύλλεκτοι και έφεδροι πέρα από τον στρατό

Αφού η Φινλανδία αποσύρθηκε από τη Συνθήκη της Οτάβα που απαγορεύει τις νάρκες κατά προσωπικού, η κυβέρνηση έδωσε το «πράσινο φως» ώστε οι στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας να αποκτήσουν τέτοιου είδους στρατιωτικό εξοπλισμό.

Η Φινλανδία ανακοίνωσε σήμερα (14.01.2026) ότι θα ξεκινήσει τη διαδικασία για να προμηθευτεί νάρκες κατά προσωπικού και θα αρχίσει να εκπαιδεύει τα μέλη του, τους νεοσύλλεκτους και τους εφέδρους στη χρήση τους αργότερα φέτος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Φινλανδία και άλλες χώρες μέλη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ που συνορεύουν με τη Ρωσία – η Λιθουανία, η Λετονία, η Εσθονία και η Πολωνία – αποφάσισαν να αποχωρήσουν από τη Συνθήκη της Οτάβα λόγω των ανησυχιών τους για τη στρατιωτική απειλή της Ρωσίας.

Η Ρωσία χρησιμοποιεί νάρκες στην εισβολή της στην Ουκρανία και τον Ιούλιο του 2025 κατηγόρησε το Κίεβο ότι πράττει το ίδιο, αφού η Ουκρανία ανακοίνωσε την απόσυρσή της από τη Συνθήκη της Οτάβα.

Στη Φινλανδία οι συνομιλίες με την εγχώρια αμυντική βιομηχανία και η εκπαίδευση του στρατού στη χρήση ναρκών κατά προσωπικού θα ξεκινήσουν νωρίς φέτος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Στόχος είναι να έχουμε τις πρώτες νέες νάρκες και τον εξοπλισμό εκπαίδευσης διαθέσιμους στη διάρκεια του 2027», επεσήμαναν οι φινλανδικές ένοπλες δυνάμεις σε ανακοίνωσή τους.

«Οι νέες νάρκες κατά προσωπικού θα αναπτυχθούν σε συνεργασία με την εγχώρια αμυντική βιομηχανία με απώτερο στόχο να κατασκευάζονται στη Φινλανδία», πρόσθετε η ανακοίνωση.

Η Φινλανδία δεν σκοπεύει να τοποθετήσει νάρκες κατά προσωπικού στη διάρκεια ειρήνης. «Θα χρησιμοποιήσουμε νάρκες μόνο σε έκτακτες συνθήκες», δήλωσε ο συνταγματάρχης Ρίκου Μικόνεν.