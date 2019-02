Για τη διεξαγωγή της άσκησης «Γαλάζια Πατρίδα», η οποία θα πραγματοποιηθεί σε θάλασσα, αέρα και ξηρά, η Τουρκία έχει δεσμεύσει παράνομα με ΝΑVTEX περιοχές του νοτιοανατολικού Αιγαίου και την νοτιοανατολική περιοχή της Μεσογείου, περιλαμβάνοντας την υφαλοκρηπίδα του Καστελόριζου, περιοχή νοτιοανατολικά της Ρόδου, καθώς και μέρος της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ στόχος της άσκησης είναι να σταλεί σαφές μήνυμα σε Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ, αλλά και σε όποιον «αμφισβητεί τα συμφέροντα της Άγκυρας» στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και παράλληλα να στείλει το μήνυμα στο εσωτερικό ότι η Άγκυρα διατηρεί την αποτρεπτική της δύναμη.

#Turkiye ’s navy holding its biggest and most comprehensive naval exercises in #Mediterranean #Aegean & #Blacksea , involving more than 100 frigates, destroyers, including uav/ucav`s & warplanes, between Feb 27 & March 8 #MaviVatan2019 #BlueHomeland pic.twitter.com/KCHh5N9AoG

