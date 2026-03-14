Η Γαλλία δεν στέλνει πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ και μιλά για «κινδυνολογία»

Η Γαλλία φαίνεται πως αγνοεί τις εκκλήσεις του Ντόναλντ Τραμπ και λέει όχι στην αποστολή πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τόνισε σήμερα (14/03/2026) πως περιμένει από τους συμμάχους να στείλουν πλοία στα Στενά του Ορμούζ καθώς το Ιράν απειλεί να τα κλείσει.

Η Γαλλία ωστόσο δεν θα στείλει πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.



Σε μια σειρά αναρτήσεων στο X, ο επίσημος λογαριασμός του υπουργείου απάντησε στις φήμες, αναφέροντας ότι «δεν ισχύουν».



«Όχι. Η (γαλλική) αεροπλανοφόρος ομάδα κρούσης παραμένει στην Ανατολική Μεσόγειο», ανέφερε.



«Η αποστολή της Γαλλίας παραμένει: Αμυντική. Προστατευτική.



«Σταματήστε την κινδυνολογία.»