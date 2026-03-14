Κόσμος

Η Γαλλία δεν στέλνει πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ και μιλά για «κινδυνολογία»

«Η αποστολή της Γαλλίας παραμένει αμυντική και προστατευτική» αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών
Πλοία στα Στενά του Ορμούζ / REUTERS / Φωτογραφία (αρχείου) Benoit Tessier

Η Γαλλία φαίνεται πως αγνοεί τις εκκλήσεις του Ντόναλντ Τραμπ και λέει όχι στην αποστολή πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τόνισε σήμερα (14/03/2026) πως περιμένει από τους συμμάχους να στείλουν πλοία στα Στενά του Ορμούζ καθώς το Ιράν απειλεί να τα κλείσει.

Η Γαλλία ωστόσο δεν θα στείλει πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Σε μια σειρά αναρτήσεων στο X, ο επίσημος λογαριασμός του υπουργείου απάντησε στις φήμες, αναφέροντας ότι «δεν ισχύουν».

«Όχι. Η (γαλλική) αεροπλανοφόρος ομάδα κρούσης παραμένει στην Ανατολική Μεσόγειο», ανέφερε.

«Η αποστολή της Γαλλίας παραμένει: Αμυντική. Προστατευτική.

«Σταματήστε την κινδυνολογία.»

Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Η Γαλλία «αδειάζει» τον Ντόναλντ Τραμπ και δεν στέλνει πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ – Στις φλόγες διυλιστήριο στο Ερμπίλ του Ιράκ – Drones χτύπησαν το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ
Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει πως τα Στενά του Ορμούζ θα μείνουν ανοικτά με κάθε κόστος ενώ σύμφωνα με την Haaretz θα υπάρξουν απευθείας συνομιλίες Ισραήλ και Λιβάνου τις επόμενες ημέρες
Τραμπ: «Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, σύντομα θα ανοίξουμε τα Στενά του Ορμούζ» – Το κάλεσμα σε Βρετανία και Κίνα
«Ελπίζουμε ότι Κίνα, Γαλλία, Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες, θα στείλουν πλοία, ώστε τα Στενά του Ορμούζ να μην αποτελούν απειλή από ένα έθνος που έχει αποκεφαλιστεί πλήρως» τονίζει ο Τραμπ
