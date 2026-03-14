Τραμπ: Νέα έκκληση για διεθνή αποστολή πλοίων στα Στενά του Ορμούζ για να μείνουν ανοιχτά

«Αυτό θα έπρεπε να ήταν πάντα μια ομαδική προσπάθεια, και τώρα θα είναι — Θα ενώσει τον κόσμο προς την αρμονία, την ασφάλεια και την αιώνια ειρήνη!» γράφει ο Αμερικανός πρόεδρος
Ντόναλντ Τραμπ
Νέα έκκληση προς άλλες χώρες να συμμετάσχουν στις προσπάθειες για την αντιμετώπιση των απειλών και των ενεργειών του Ιράν που επιχειρούν για να κλείσουν τα Στενά του Ορμούζ, στέλνοντας πλοία στο πέρασμα, απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σε νέα ανάρτησή του, και λίγες ώρες αφού δήλωσε ότι ελπίζει πως η Βρετανία, η Κίνα και άλλες χώρες θα στείλουν πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ότι τα κράτη «που λαμβάνουν πετρέλαιο μέσω του περάσματος πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για τη διασφάλισή του».

Υπενθυμίζεται ότι το μεσημέρι του Σαββάτου ο Τραμπ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ «έχουν ήδη καταστρέψει το 100% της στρατιωτικής ικανότητας του Ιράν» και πως «με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, σύντομα θα ανοίξουμε τα Στενά του Ορμούζ».

Τα ξημερώματα επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την καταστροφή των ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο νησί Χαργκ στο Ιράν, το οποίο επεξεργάζεται το 90% των συνολικών εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν, και παράγει περίπου 950 εκατομμύρια βαρέλια ετησίως.

Η ανάρτηση

«Οι ΗΠΑ έχουν νικήσει και έχουν αποδεκατίσει πλήρως το Ιράν, τόσο στρατιωτικά όσο και οικονομικά, αλλά οι χώρες του κόσμου που εφοδιάζονται με πετρέλαιο μέσω τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να φροντίσουν για την ασφάλεια αυτού του περάσματος, και εμείς θα βοηθήσουμε — πάρα πολύ!

Οι ΗΠΑ θα συντονιστούν επίσης με αυτές τις χώρες, ώστε όλα να προχωρήσουν γρήγορα, ομαλά και καλά. Αυτό θα έπρεπε να ήταν πάντα μια ομαδική προσπάθεια, και τώρα θα είναι — Θα ενώσει τον κόσμο προς την αρμονία, την ασφάλεια και την αιώνια ειρήνη!

