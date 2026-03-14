«Καμία διάθεση για εκεχειρία» λένε ΗΠΑ και Ιράν – Η Βρετανία συζητά για αποστολή πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ μετά την πρόσκληση Τραμπ – «Ανοικτά μόνο για τους συμμάχους μας» απαντά η Τεχεράνη

Η Μέση Ανατολή φλέγεται δυο εβδομάδες από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν και η κατάσταση δεν δείχνει να εκτονώνεται. Επιθέσεις με πυραύλους και drones εξαπολύει το Ισραήλ σε Τεχεράνη και Βηρυτό, ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης και η Χεζμπολάχ απαντούν με παρόμοιες επιθέσεις στο Τελ Αβίβ. Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει πως θα παραμείνουν ανοικτά με όποιο κόστος και καλεί τους συμμάχους των ΗΠΑ να στείλουν πλοία στην περιοχή.
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε δύο ανώτερους αξιωματούχους της Διοίκησης Έκτακτης Ανάγκης Khatam al-Anbiya του Ιράν σε αεροπορική επιδρομή στην Τεχεράνη.
Σε μια ανάρτηση στο X, ο εκπρόσωπος του στρατού Avichay Adraee δήλωσε ότι οι Abdullah Jalali-Nasab και Amir Shariat – που περιγράφονται ως ανώτερα στελέχη του κλάδου πληροφοριών της διοίκησης – σκοτώθηκαν στην επίθεση.
Ο Αντράι είπε ότι η επίθεση ακολούθησε την προηγούμενη δολοφονία του Σαλέχ Ασάντι, επικεφαλής της μονάδας πληροφοριών, στην αρχή της συνεχιζόμενης επίθεσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ.
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν απηύθυνε έκκληση στους γείτονες του Κόλπου και σε άλλα έθνη της Μέσης Ανατολής να «απελάσουν τους ξένους επιτιθέμενους», καθώς οι επιθέσεις ομόνοιας αντηχούν σε όλη την περιοχή.
«Η διαφημιζόμενη ομπρέλα ασφαλείας των ΗΠΑ έχει αποδειχθεί γεμάτη τρύπες και μάλλον προσελκύει παρά αποτρέπει τα προβλήματα», έγραψε ο Abbas Araghchi.
«Οι ΗΠΑ τώρα παρακαλούν άλλους, ακόμη και την Κίνα, να τη βοηθήσουν να καταστήσει ασφαλή τη Στενό του Ορμούζ. Το Ιράν καλεί τους αδελφούς γείτονές του να απελάσουν τους ξένους επιτιθέμενους, ειδικά επειδή η μόνη τους ανησυχία είναι το Ισραήλ».
Έχουμε την τελευταία προειδοποίηση ασφαλείας από την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη.
«Οι Αμερικανοί πολίτες θα πρέπει να εγκαταλείψουν το Ιράκ τώρα», ανέφερε.
«Οι Αμερικανοί πολίτες που επιλέγουν να παραμείνουν στο Ιράκ ενθαρρύνονται έντονα να το επανεξετάσουν, υπό το πρίσμα της σημαντικής απειλής που θέτουν οι τρομοκρατικές ομάδες πολιτοφυλακής που συνδέονται με το Ιράν», πρόσθεσε.
Ο απεσταλμένος του Ιράν στην Ουκρανία, Σαχριάρ Αμουζεγκάρ, απέρριψε την υποστήριξη που έχει προσφέρει το Κίεβο στις ΗΠΑ και τους συμμάχους του στον Κόλπο, διαφημίζοντας την εμπειρία του στην καταστροφή ιρανικού σχεδιασμού drones που εκτοξεύτηκαν από τη Ρωσία.
«Όσο για τις ενέργειες που αναλαμβάνει η Ουκρανία στη Μέση Ανατολή κατά των drones, ουσιαστικά τις θεωρούμε απλώς ένα αστείο και μια επιδεικτική χειρονομία», δήλωσε ο Αμουζεγκάρ στο AFP.
Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η Ουκρανία θα στείλει στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες στα κράτη του Κόλπου. Έχει επίσης αποστείλει τον επικεφαλής διαπραγματευτή Ρουστέμ Μέροφ για να πουλήσει ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαίτισης στα κράτη του Κόλπου.
«Δυστυχώς, η Ουκρανία έχει πλέον ουσιαστικά εισέλθει σε ένα στάδιο άμεσης αντιπαράθεσης μαζί μας. Δηλαδή, έχει τοποθετηθεί στο πλευρό των εχθρών μας», δήλωσε ο Αμουζεγκάρ στο πρακτορείο ειδήσεων.
Μια επίθεση με δύο drones προκάλεσε ζημιές σε στρατιωτική βάση κοντά σε μια μεγάλη βάση των ΗΠΑ στο Κουβέιτ, τραυματίζοντας ελαφρά τρία μέλη των ενόπλων δυνάμεων του Κουβέιτ, ανακοίνωε σήμερα το υπουργείο Άμυνας.
«Τρία μέλη των ενόπλων δυνάμεων υπέστησαν ελαφρά τραύματα» στην επίθεση στην αεροπορική βάση Άχμεντ αλ Τζαμπέρ, δήλωσε ο εκπρόσωπος Σαούντ αλ Οτάιμπι.
Η βάση βρίσκεται κοντά στο στρατόπεδο Αριφτζάν, που φιλοξενεί προκεχωρημένο αρχηγείο των χερσαίων μονάδων που αναφέρονται στο μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων το οποίο είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM).
Μια επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά της βιομηχανικής πόλης Ισφαχάν, στην κεντρική περιοχή του Ιράν, προκάλεσε το θάνατο 15 ατόμων και τον τραυματισμό αρκετών άλλων, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.
Οι εργαζόμενοι βρίσκονταν μέσα στο εργοστάσιο, κατασκευάζοντας θερμαντικά σώματα και ψυγεία, όταν έγινε η επίθεση.
Αρκετοί ακόμα άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης, χωρίς να έχει γίνει γνωστός συγκεκριμένος αριθμός.
Η Βρετανία «εξετάζει» επιλογές μετά την έκκληση του Τραμπ προς τους συμμάχους να διατηρήσουν ανοιχτό το στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας
Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας δήλωσε: «Όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, αυτή τη στιγμή συζητάμε με τους συμμάχους και τους εταίρους μας μια σειρά επιλογών για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια της ναυτιλίας στην περιοχή.»
Η Άγκυρα εξέφρασε σήμερα φόβους ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, με τους βομβαρδισμούς του στον Λίβανο, ενδέχεται να διαπράξει «μια νέα γενοκτονία» με το πρόσχημα του πολέμου κατά της Χεζμπολάχ.
«Ειλικρινά φοβόμαστε ότι ο Νετανιάχου ενδέχεταΙ να κινηθεί προς μια νέα γενοκτονία με το πρόσχημα της καταπολέμησης της Χεζμπολάχ», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, προτρέποντας τη διεθνή κοινότητα να «λάβει άμεσα μέτρα».
Παράλληλα ο Τούρκος ΥΠΕΞ δήλωσε ότι το Ιράν αρνήθηκε οποιαδήποτε ευθύνη για πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την Τουρκία, με τον Φιντάν να τονίζει ότι η Άγκυρα συζητά τις αντιφάσεις μεταξύ των ισχυρισμών της Τεχεράνης και των διαθέσιμων τεχνικών δεδομένων σχετικά με τις εκτοξεύσεις.
Η αεράμυνα της χώρας αναχαίτισε τους πυραύλους, όμως θραύσματα πέσανε στο έδαφος.
Ένα από τα θραύσματα μάλιστα φαίνεται να είναι γύρω στα 5 μέτρα.
Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες
Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως σχετικά με μια προηγούμενη επίθεση κοντά στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη του Ιράκ.
Ένας αξιωματούχος ασφαλείας δήλωσε στο CNN ότι δύο drones χτύπησαν το συγκρότημα της πρεσβείας το Σάββατο. Αρχικά είχε αναφερθεί ότι ένας πύραυλος είχε χτυπήσει την περιοχή.
Η έκταση των ζημιών και το αν υπάρχουν θύματα παραμένουν ασαφή.
Εικόνα από την αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη που χτυπήθηκε το πρωί: