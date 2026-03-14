«Καμία διάθεση για εκεχειρία» λένε ΗΠΑ και Ιράν – Η Βρετανία συζητά για αποστολή πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ μετά την πρόσκληση Τραμπ – «Ανοικτά μόνο για τους συμμάχους μας» απαντά η Τεχεράνη

Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι σκοτώθηκαν ανώτεροι αξιωματούχοι των ιρανικών στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε δύο ανώτερους αξιωματούχους της Διοίκησης Έκτακτης Ανάγκης Khatam al-Anbiya του Ιράν σε αεροπορική επιδρομή στην Τεχεράνη.

Σε μια ανάρτηση στο X, ο εκπρόσωπος του στρατού Avichay Adraee δήλωσε ότι οι Abdullah Jalali-Nasab και Amir Shariat – που περιγράφονται ως ανώτερα στελέχη του κλάδου πληροφοριών της διοίκησης – σκοτώθηκαν στην επίθεση.

Ο Αντράι είπε ότι η επίθεση ακολούθησε την προηγούμενη δολοφονία του Σαλέχ Ασάντι, επικεφαλής της μονάδας πληροφοριών, στην αρχή της συνεχιζόμενης επίθεσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ.