Ρωσία: Ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν χρειάζεται να «παγώσει» τις μπίζνες με τις ΗΠΑ

Μπρος στα κέρδη, τι είναι ο πόλεμος; Η Ρωσία δηλώνει έτοιμη να προχωρήσει ακόμη και τώρα σε έργα αμοιβαίου οικονομικού οφέλους με τις ΗΠΑ. Και, παρά το γεγονός ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται, το Κρεμλίνο εκφράζει μάλιστα τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Ουάσιγκτον συνδέει μια τέτοια προοπτική με την επίλυση της σύγκρουσης.

Το μήνυμα της Ρωσίας προς τις ΗΠΑ, την ώρα που ο πόλεμος στην Ουκρανία εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη, μετέφερε την Πέμπτη (01.10.2026) ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σχολιάζοντας τις επαφές που είχε στα τέλη Σεπτεμβρίου στην Ουάσιγκτον ο απεσταλμένος του Βλαντίμιρ Πούτιν, Κιρίλ Ντμίτριεφ.

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Το Κρεμλίνο θεωρεί ότι Μόσχα και Ουάσιγκτον θα μπορούσαν ήδη να έχουν προχωρήσει σε κοινές οικονομικές πρωτοβουλίες, χωρίς να περιμένουν προηγουμένως να διευθετηθεί η ουκρανική σύγκρουση.

Ο Πεσκόφ χαρακτήρισε «λυπηρό» το γεγονός ότι η αμερικανική πλευρά συνδέει την πρόοδο σε σχέδια αμοιβαίου οικονομικού ενδιαφέροντος με την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, αποτυπώνοντας τη διαφορετική προσέγγιση των δύο πλευρών ως προς το εάν οι οικονομικές σχέσεις μπορούν να κινηθούν ανεξάρτητα από το ουκρανικό μέτωπο.

Στον Πούτιν τα αποτελέσματα των επαφών στις ΗΠΑ

Οι δηλώσεις του εκπροσώπου του Κρεμλίνου έγιναν στον απόηχο των επαφών που είχε στις ΗΠΑ, στα τέλη Σεπτεμβρίου, ο Κιρίλ Ντμίτριεφ.

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Σύμφωνα με τον Πεσκόφ, ο απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου ενημέρωσε τον Βλαντίμιρ Πούτιν για τα αποτελέσματα των συνομιλιών που είχε με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Το Κρεμλίνο επιμένει, παράλληλα, ότι ο δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον παραμένει ανοικτός, με τον Πεσκόφ να σημειώνει ότι ο διάλογος μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζεται.