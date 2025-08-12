Η Γαλλία σε κατάσταση συναγερμού λόγω του παρατεταμένου κύματος καύσωνα – Θα διαρκέσει έως το Σαββατοκύριακο του Δεκαπενταύγουστου

Σε κατάσταση συναγερμού, λόγω του παρατεταμένου κύματος καύσωνα, συνεχίζει να βρίσκεται η Γαλλία.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας, έχει θέσει πολλές περιοχές σε κατάσταση υψηλού συναγερμού, εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών, ενώ οι αξιωματούχοι προειδοποιούν για επιδείνωση της ήδη ανυπόφορης κατάστασης σε αρκετές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Μασσαλίας, του Παρισιού και τμημάτων στα νότια της χώρας.

Σύμφωνα με την Météo-France, προβλέπονται μέγιστες θερμοκρασίες 36 βαθμών Κελσίου για την περιοχή του Παρισιού και 40 βαθμών Κελσίου για την κοιλάδα του Ροδανού, οι οποίες υπερβαίνουν κατά πολύ τις μέσες θερμοκρασίες για την εποχή.

Στο γεωγραφικό διαμέρισμα του Ροδανού, οι αρχές αποφάσισαν να αναστείλουν τις εργασίες στα εργοτάξια σε εξωτερικούς χώρους από το μεσημέρι ως τις 22:00 τοπική ώρα (23:00 ώρα Ελλάδος) και να απαγορεύσουν οποιαδήποτε δημόσια εκδήλωση σε εξωτερικούς χώρους ή σε μη κλιματιζόμενα κτίρια ως νωρίς το βράδυ.

Δημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν δρόμους με κλειστά παράθυρα στη Βαλένς, κατοίκους που κάλυπταν τα παράθυρα με αλουμινόχαρτο για να αντανακλούν το φως του ήλιου και τουρίστες που κρύβονταν κάτω από ομπρέλες κατά μήκος του Γκαρόν στην Τουλούζη.

Οι βεράντες των καφέ στο νότο ήταν άδειες καθώς οι άνθρωποι μετακινούνταν σε εσωτερικούς χώρους για να ξεφύγουν από τη ζέστη.

Την Δευτέρα (11/08/2025), πολλοί μετεωρολογικοί σταθμοί στη νοτιοδυτική Γαλλία κατέγραψαν απόλυτα ρεκόρ θερμοκρασίας, μεταξύ των οποίων αυτός στο Μπορντό (41,6) ή ακόμη αυτός στην Ανγκουλέμ (42,1).

Καθώς ο καύσωνας αναμένεται να παραταθεί για αρκετές ημέρες, το κράτος έχει προβλέψει για τις επιπτώσεις του στην υγεία, με νοσοκομεία σε ετοιμότητα για να ανταποκριθούν στην κατάσταση, διαβεβαίωσε η υπουργός Υγείας Κατρίν Βοτρέν.

Η Γαλλία αντιμετωπίζει από την Παρασκευή (08/08/2025) το 51ο κύμα καύσωνα από το 1947 και το δεύτερο του φετινού καλοκαιριού.

Σύμφωνα με τη Météo-France, ο καύσωνας αναμένεται να διαρκέσει «τουλάχιστον ως το Σαββατοκύριακο του Δεκαπενταύγουστου» και ενδέχεται ακόμη «αναμφιβόλως» να παραταθεί ως τις 19 ή 20 Αυγούστου, πράγμα το οποίο σημαίνει πως «το συνολικό φαινόμενο θα μπορούσε να διαρκέσει από 12 ως 14 ημέρες».