«Η Γάζα καίγεται»: Το Ισραήλ ισοπεδώνει κτίρια – Δραματικές στιγμές και μαζική έξοδος αμάχων

Δραματικές είναι οι στιγμές που περνά η Γάζα μετά την μεγάλη χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ για την ολοκληρωτική κατάληψη της πόλης.

Από την επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα τουλάχιστον 106 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί. Στόχος του IDF είναι να εξολοθρεύσει τη Χαμάς με τα τεθωρακισμένα να μπαίνουν στο κέντρο της πόλης. Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ σε ανάρτησή του στα social media γράφει χαρακτηριστικά… «Η Γάζα φλέγεται».

Οπως αναφέρει το Reuters, η ισραηλινή επιχείρηση ξεκίνησε τα ξημερώματα της Τρίτης με την είσοδο τεθωρακισμένων στο κέντρο της Πόλης της Γάζας. Οι εκρήξεις και οι βομβαρδισμοί ήταν τόσο μεγαλοι που σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες, «ολόκληρες γειτονιές φωτίζονταν από τις φλόγες».

Ένας αξιωματούχος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων δήλωσε ότι χερσαίες δυνάμεις κινούνται βαθύτερα στη Γάζα και ότι ο αριθμός των στρατιωτών θα αυξηθεί τις επόμενες ημέρες για να αντιμετωπίσει έως και 3.000 μαχητές της Χαμάς που οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις πιστεύουν ότι εξακολουθούν να βρίσκονται στην πόλη.

Με άρματα μάχης, χιλιάδες στρατιώτες και συνεχή αεροπορική υποστήριξη, το Ισραήλ επιχειρεί από χθες τα ξημερώματα την πλήρη κατάληψη της πόλης της Γάζας, μέσα από μια συντονισμένη χερσαία επιχείρηση. Την ώρα που ισοπεδώνονται δεκάδες πολυώροφα κτήρια στην μεγαλύτερη πόλη του θύλακα, ο ισραηλινός στρατός καλεί τους πολίτες να απομακρυνθούν με κάθε μέσο προς τον νότο. Οι εικόνες από τα νοσοκομεία είναι δραματικές.

«Οι δυνάμεις μας επιχειρούν στη Γάζα με στόχο, φυσικά, την επίτευξη της ήττας του εχθρού, αλλά ταυτόχρονα γίνεται η εκκένωση του πληθυσμού», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπένιαμιν Νετανιάχου.

«Η Γάζα καίγεται», έγραψε ο υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ στο X. «Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις χτυπούν με σιδερένια γροθιά τις τρομοκρατικές υποδομές και οι στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων μάχονται γενναία για να δημιουργήσουν τις συνθήκες για την απελευθέρωση των ομήρων και την ήττα της Χαμάς».

עזה בוערת. צה”ל מכה באגרוף פלדה בתשתיות הטרור וחיילי צה”ל נלחמים בגבורה ליצירת התנאים לשחרור החטופים ולהכרעת החמאס. לא נרפה ולא נשוב לאחור – עד להשלמת המשימה. — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) September 16, 2025

Earlier today, an entire family was trapped inside Al-Nile School in Tel al-Hawa, Gaza City, after Israeli occupation forces deployed explosive-laden robots and directly bombed the school. pic.twitter.com/D53Z97o4ts — Quds News Network (@QudsNen) September 16, 2025

Ο υπουργός άμυνας με νέα ανάρτηση καλεί τη Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους και απειλεί εκ νέου με απόλυτη καταστροφή. Ο Τραμπ προειδοποιεί την οργάνωση να μη χρησιμοποιήσει τους ομήρους ως ανθρώπινες ασπίδες.

Israel releases footage of its tanks and armored vehicles rolling into Gaza City pic.twitter.com/rAqGnoSxIE — Visegrád 24 (@visegrad24) September 16, 2025

«Ακούω ότι η Χαμάς θα χρησιμοποιήσει το παλιό κόλπο με τις ανθρώπινες ασπίδες, αν το κάνουν θα αντιμετωπίσουν μεγάλο πρόβλημα», δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Στα συντρίμμια των κτιρίων που καταστράφηκαν σωστικά συνεργεία και άμαχοι ψάχνουν για επιζώντες.

Hi, Gaza City. The IDF has arrived. Not a single building will be left standing if you do not surrender, lay down your arms, and release all the hostages now.



Finish the job, Israel. pic.twitter.com/SjbQLwp4kH — Vivid (@VividProwess) September 16, 2025

«Το μήνυμά μου είναι να δείξουν έλεος. Είμαστε ένας λαός που εξολοθρεύεται. Εδώ στη Γάζα γίνεται γενοκτονία», σημειώνει κάτοικος της Γάζας

Η έναρξη της χερσαίας επίθεσης του Ισραήλ οδήγησε και πάλι χιλιάδες αμάχους στη φυγή. Καραβάνια ανθρώπων οδηγούνται με ό,τι μέσο έχουν προς τα νότια του θύλακα. Στην πόλη της Γάζας τους τελευταίους μήνες είχαν συγκεντρωθεί 800.000 άνθρωποι. Σύμφωνα με τους Ισραηλινούς ήδη έχει φύγει το 40%.

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, δήλωσε ότι αυτό που συμβαίνει στη Γάζα είναι φρικτό και ότι ο πόλεμος στα παλαιστινιακά εδάφη είναι ηθικά, πολιτικά και νομικά απαράδεκτος.

Οι τοπικές παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές δήλωσαν ότι μια ισραηλινή επιδρομή έπληξε ένα όχημα που μετέφερε εκτοπισμένους που έφευγαν νότια, κοντά στον παράκτιο δρόμο στην πόλη της Γάζας.