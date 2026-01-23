Η γελοιογραφία του Guardian για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ: Νταρθ Βέιντερ, Κρουέλα Ντεβίλ κι άλλοι κακοί στο πλευρό του

Με μία γελοιογραφία ο βρετανικός Guradian χλευάζει το νέο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ.

ΣτηΝ εικόνα ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ εμφανίζεται ως ελαφρώς παραμορφωμένος χαρακτήρας κινουμένων σχεδίων, καθισμένος σε μια επιβλητική πολυθρόνα με το όνομά του γραμμένο πάνω της, περιτριγυρισμένος από διάσημους «κακούς» των κινουμένων σχεδίων, κόμιξ και κινηματογράφου.

Το πραγματικό χτύπημα όμως βρίσκεται στους ανθρώπους που επέλεξαν να μπουν στο «Συμβούλιο» του – μια διακριτική, αλλά σαφή σάτιρα για όσους αποφάσισαν να στηρίξουν την πρωτοβουλία του Τραμπ.

The Guardian publishes a cartoon on Donald Trump and his ‘board of peace’ pic.twitter.com/2MFU9GSeDS — Quds News Network (@QudsNen) January 22, 2026

Νταρθ Βέιντερ από τον Πόλεμο των Άστρων, Κρουέλα Ντεβίλ από τα 101 Σκυλιά της Δαλματίας, Τζόκερ από το Μπάτμαν και Χάνιμπαλ Λέκτερ από την Σιωπή των Αμνών, ο Κύριος Μπερνς από τους Simpsons και ο Ντικ Ντάσταρντλι.

Στην γελοιογραφία ο Τραμπ λέει: «Καλωσήρθατε στην εναρκτήρια συνάντηση του Συμβουλίου Ειρήνης» .