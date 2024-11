Η Γερμανία δεν αποκλείει τη συντριβή του αεροσκάφους της DHL στη Λιθουανία να προκάλεσε η Ρωσία

Η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Αναλένα Μπέρμποκ δεν απέκλεισε ότι η συντριβή νωρίτερα τη Δευτέρα (25.11.2024) στη Λιθουανία του αεροσκάφους της DHL, που αναχώρησε από τη Λειψία να είναι «ένα ατύχημα ή ένα υβριδικό περιστατικό» που συνδέεται με εξωτερική ανάμιξη, «φωτογραφίζοντας» τη Ρωσία.

«Πρέπει να αναρωτηθούμε (…) σοβαρά αν (σ.σ. η συντριβή του αεροσκάφους της DHL στη Λιθουανία) ήταν ένα ατύχημα ή, όπως την περασμένη εβδομάδα, πάλι ένα υβριδικό περιστατικό», δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Αναλένα Μπέρμποκ στο περιθώριο της συνόδου της G7 στην Ιταλία.

Υπενθυμίζεται ότι το φορτηγό αεροπλάνο της DHL συνετρίβη γύρω στις 05:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας) κοντά στο αεροδρόμιο του Βίλνιους, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος – Ισπανός, μέλος του πληρώματος – και να τραυματιστούν άλλοι τρεις.

«Πρόσφατα, είχαμε υβριδικές επιθέσεις σε πολλές περιπτώσεις στην Ευρώπη (…) με στόχους μεμονωμένα άτομα, υποδομές υποθαλάσσιες ή στην ξηρά», ανέφερε η επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας σε συνέντευξη Τύπου στο Φιούτζι, λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Ρώμη.

Στην έρευνα για το αεροπλάνο της DHL, «οι γερμανικές και οι λιθουανικές αρχές εργάζονται ήδη σκληρά προς όλες τις κατευθύνσεις για να διευκρινίσουν το περιστατικό», δήλωσε η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών.

Τα αίτια της συντριβής του φορτηγού αεροσκάφους δεν είναι γνωστά σε αυτή τη φάση.

Swiftair cargo 737-400 has crashed while on approach to Vilnius International Airport, Lithuania.



One pilot and one person on the ground were killed. The second pilot and two others survived with unspecified injuries.



The aircraft, operated by a DHL contractor Swiftair, was… pic.twitter.com/FUyexI9ObE — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) November 25, 2024

Ο πρόεδρος της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, επισκέφθηκε νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας τον τόπο συντριβής του cargo αεροσκάφους της DHL, μαζί με τους πρέσβεις της Γερμανίας και Ισπανίας στη χώρα. «Η έρευνα είναι ακόμη σε εξέλιξη και διεξάγεται από ειδικούς. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι όλα θα ξεκαθαρίσουν και θα διευκρινιστούν λεπτομερώς», δήλωσε ο Γκιτάνας Ναουσέντα.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Λιθουανίας δήλωσε πως μια τρομοκρατική επίθεση δεν μπορεί να αποκλεισθεί ως λόγος της συντριβής, πρόσθεσε όμως ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για κάτι τέτοιο. «Αυτή είναι μία από τις εκδοχές που χρειάζεται να ερευνηθούν και να επαληθευθούν. Εξακολουθούμε να έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Αρούντα Παουλάουσκας.

DHL B737-476(SF) cargo plane crash near Vilnius Airport (VNO), Lithuania shows no issues reported by the pilots before the terrain impact, according to Lithuanian officials.



The aircraft was carrying out flight QY5960 from Leipzig to Vilnius and the accident took place while… https://t.co/KKmGJjzwUR pic.twitter.com/Lw1suxfAtK — FL360aero (@fl360aero) November 25, 2024

Η DHL ανακοίνωσε από τη Φρανκφούρτη πως το αεροπλάνο πραγματοποιούσε «προσγείωση έκτακτης ανάγκης» όταν συνετρίβη και είχε τέσσερις επιβαίνοντες και πως τα αίτια παραμένουν, μέχρι στιγμής, άγνωστα. Το κτίριο, στο οποίο συνετρίβη, είχε δύο ορόφους και τέσσερα διαμερίσματα, ενώ ζούσαν σ’ αυτό τρεις οικογένειες. Και οι 12 ένοικοι είναι ασφαλείς, δήλωσε ο Ποσέλα. Η πυρκαγιά στο αεροπλάνο τέθηκε υπό έλεγχο.

🇱🇹 Boeing 737 has crashed in Vinicius, Lithuania outside the airport after flying from Leipzig, Germany. The plane belonged to DHL. It crashed into a two story building and caught fire. One of the pilots is reported passed, the rest are uninjured. The cause is being investigated. pic.twitter.com/2vZNQ1kJfh — SputnikSpreader (@VasBroughtToX) November 25, 2024

Από την εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι η Ρωσία διεξάγει έναν «υβριδικό πόλεμο» κατά των δυτικών χωρών που συμμάχησαν με το Κίεβο με στόχο την αποσταθεροποίησή τους.

Δύο υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών τηλεπικοινωνιακών δεδομένων κόπηκαν στη Βαλτική θάλασσα την περασμένη εβδομάδα, το ένα μεταξύ Φιλανδίας και Γερμανίας και το άλλο μεταξύ Σουηδίας και Λιθουανίας. Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις κατηγόρησαν τότε τη Ρωσία για κλιμάκωση των υβριδικών επιθέσεων εναντίον των δυτικών συμμάχων της Ουκρανίας, αλλά απέφυγαν να κατηγορήσουν άμεσα τη Ρωσία για την καταστροφή των καλωδίων.