Η Γερμανία ενισχύει με στρατεύματα τη Γροιλανδία: Έστειλε 13 στρατιώτες της Bundeswehr μετά τις απειλές Τραμπ

Δεκατρείς στρατιώτες της, στέλνει σήμερα (15.01.2026) η Γερμανία στη Γροιλανδία, με σκοπό την ασφάλεια της περιοχής, μετά τις συνεχόμενες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ περί προσάρτησης του αρκτικού νησιού στις ΗΠΑ.

Μετά από πρόσκληση της Δανίας, η Γερμανία αποφάσισε να στείλει ομάδα με 13 στρατιώτες της Bundeswehr. Οι Γερμανοί ξεκίνησαν το πρωί το ταξίδι τους με Airbus A400M από την αεροπορική βάση του Βούνστορφ στην Κάτω Σαξονία, με προγραμματισμένες ενδιάμεσες ενδιάμεσες στάσεις στο Βερολίνο και στο Καρούπ της Δανίας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, αποστολή τους είναι «να διερευνήσουν το πλαίσιο των συνθηκών για πιθανή στρατιωτική συνεισφορά στην υποστήριξη της Δανίας για την εγγύηση της ασφάλειας στην περιοχή».

Όπως επισημαίνεται μάλιστα σε ρεπορτάζ του πρώτου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, η Bundeswehr θα μπορούσε να αναλάβει ρόλο στη θαλάσσια επιτήρηση.

Τόσο ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς όσο και ο υπουργός άμυνας Μπόρις Πιστόριους έχουν πάντως απορρίψει τα αμερικανικά σχέδια σχετικά με την Γροιλανδία, τονίζοντας ότι η Γερμανία θέλει να διασφαλίσει την περιοχή της Αρκτικής από τη ρωσική απειλή, στο πλαίσιο όμως του ΝΑΤΟ, από κοινού με τις ΗΠΑ.