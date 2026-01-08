Η Γερουσία των ΗΠΑ μπλοκάρει νέες στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον της Βενεζουέλας: Ο Τραμπ επιτέθηκε στους Ρεπουμπλικανούς που καταψήφισαν

«Στοπ» βάζει στις βλέψεις του Ντόναλντ Τραμπ για την Βενεζουέλα η Γερουσία των ΗΠΑ, η οποία ενέκρινε σήμερα (8/1/2026) ψήφισμα που θα του απαγορεύει να αναλάβει περαιτέρω στρατιωτική δράση κατά της Βενεζουέλας χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου, μετά την αιφνιδιαστική επιδρομή που διέταξε για τη σύλληψη του Μαδούρο.

Με αυτόν τον τρόπο η Γερουσία ανοίγει τον δρόμο για περαιτέρω εξέταση του θέματος στην 100μελή Βουλή και ο Ντόναλντ Τραμπ έρχεται αντιμέτωπος με ένα εμπόδιο μπροστά στις επόμενες ενέργειες που έχει κατά νου του για την Βενεζουέλα.

Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 52 ψήφους υπέρ και 47 κατά, καθώς πέντε Ρεπουμπλικάνοι συνάδελφοι του Τραμπ ψήφισαν υπέρ μαζί με όλους του Δημοκρατικούς και ο πρόεδρος απ ‘ότι φαίνεται δεν το πήρε πολύ καλά.

Ακόμα και στην περίπτωση υπερψήφισής του από τα δύο σώματα του Κογκρέσου, ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να ασκήσει ένα πιθανόν ανυπέρβλητο βέτο επί του κειμένου, το πεδίο εφαρμογής του οποίου παραμένει σε μεγάλο βαθμό συμβολικής σημασίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Washington Post, η πρόταση αυτή, αν και κυρίως συμβολική, αποτελεί την πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Τραμπ στην προεδρεία που το Κογκρέσο που προσπαθεί να περιορίσει τη χρήση στρατιωτικής δύναμης από τον πρόεδρο για την εξωτερική πολιτική.

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τοντ Γιάνγκ, που στήριξε την πρόταση, μετά και την ανησυχία που εξέφρασαν άλλοι Ρεπουμπλικανοί για την παρατεταμένη στρατιωτική παρουσία στη Βενεζουέλα, δήλωσε ότι μια παρατεταμένη στρατιωτική εκστρατεία στη Βενεζουέλα, θα ήταν αντίθετη με τον στόχο του Τραμπ να τερματίσει τις ξένες εμπλοκές.

O πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μίλησε κατά της «ανοησίας» των πέντε Ρεπουμπλικανών γερουσιαστών, που του κατάφεραν ένα πλήγμα ψηφίζοντας υπέρ του περιορισμού των στρατιωτικών εξουσιών του στη Βενεζουέλα.

Αυτοί οι πέντε γερουσιαστές (Σούζαν Κόλινς, Λίζα Μαρκόφσκι, Ραντ Πολ, Τζος Χόλεϊ, Τοντ Γιανγκ) «δεν πρέπει πλέον ποτέ να εκλεγούν», έγραψε σε ανάρτησή του στο δίκτυό του Truth Social, προσθέτοντας: «Αυτή η ψήφος εμποδίζει σε μεγάλο βαθμό την εθνική άμυνα και ασφάλεια των ΗΠΑ», κρίνοντας πως το κείμενο που εξέτασε η Γερουσία των ΗΠΑ ήταν «αντισυνταγματικό».

Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες αφότου οι αμερικανικές δυνάμεις συνέλαβαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο σε μια δραματική στρατιωτική επιδρομή στο Καράκας.

Δύο προηγούμενες προσπάθειες για την έγκριση παρόμοιων ψηφισμάτων μπλοκαρίστηκαν στη Γερουσία πέρυσι από τους Ρεπουμπλικάνους συναδέλφους του Τραμπ, καθώς η κυβέρνηση αύξησε τη στρατιωτική πίεση στη Βενεζουέλα με επιθέσεις σε σκάφη στη νότια Καραϊβική που ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο.