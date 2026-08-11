Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία: Πάνω από 160 νεκροί – Αγώνας δρόμου για επιζώντες, ασυνείδητοι λεηλατούν περιουσίες

Εικόνες καταστροφής στην Κολομβία από τον σεισμό 7,4 Ρίχτερ που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (10.08.2026). Ο τραγικός απολογισμός, όσο περνούν οι ώρες, όλο και αυξάνεται με τα θύματα να ανέρχονται στα 164. Οι τραυματίες ξεπερνούν τους 570 ενώ τουλάχιστον 1.600 κτίρια υπέστησαν ζημιές. Περίπου 70 από αυτά κατέρρευσαν.

Διασώστες και εθελοντές συνεχίζουν και αναζητούν επιζώντες στα συντρίμμια. Ο σεισμός μετέτρεψε σε ερείπια πολυώροφα κτίρια σε πόλεις της Κολομβίας όπως η Περέιρα και η Κάλι, και κατέστρεψε έναν από τους πύργους ενός ιστορικού καθεδρικού ναού στην πόλη Μανισάλες.

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Ομάδες έκτακτης ανάγκης, με τη βοήθεια αστυνομικών, στρατιωτών και εθελοντών, εργάστηκαν όλη τη νύχτα με εκσκαφείς και, κατά καιρούς, με γυμνά χέρια, αναζητώντας επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια.

Προσοχή σκληρές εικόνες:

Qué video tan duro, apenas iban saliendo de su edificio por el temblor en Colombia y de inmediato se les vino parte del techo encima pic.twitter.com/l9nNeAJ8EB — Rhevolver (@Rhevolver) August 10, 2026

REUTERS/Marco Trujillo

Στην Κάλι, όπου ζουν περίπου 2,2 εκατομμύρια άνθρωποι, τουλάχιστον 85 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Δεκάδες κτίρια έμειναν επισφαλώς γέρνοντας ή καταστράφηκαν ολοσχερώς, αναγκάζοντας τους κατοίκους να βγουν στους δρόμους.

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NEW footage is circulating from a magnitude 7.4 earthquake that struck Colombia's Pacific region today.



The epicenter was near San José del Palmar in Chocó department, at a depth of around 96 km.



It was felt strongly across much of Colombia—including Bogotá, Medellín, and… pic.twitter.com/X03limcIts — Clash Report (@clashreport) August 10, 2026

Όροφοι νοσοκομείων, μεταξύ αυτών και παιδιατρικών, έπεσαν σαν τραπουλόχαρτα, αφήνοντας εγκλωβισμένους τους ασθενείς και αναγκάζοντας άλλους 600 να «νοσηλευτούν» σε δρόμους με χαλάσματα, δήλωσε η διευθύντρια του νοσοκομείου Ίρνε Τόρες Κάστρο στην τηλεόραση Caracol.

REUTERS/Marco Trujillo

Στην Περέιρα, μία από τις περιοχές που επλήγη περισσότερο από τον σεισμό, οι αρχές ανέφεραν 66 νεκρούς.

Η πόλη υπέστη επίσης μερικές από τις πιο ορατές καταστροφές, με ολόκληρα οικιστικά οικοδομικά τετράγωνα να έχουν μετατραπεί σε σωρούς από σκυρόδεμα και χάλυβα.

Terremoto en Colombia: una persona iba bajando las escaleras de su edificio en medio del fuerte sismo cuando las escaleras de arriba le cayeron encima.



Paz a su alma. pic.twitter.com/VAkvTDpSe9 — Guillo (@codiguillos) August 10, 2026

Άλλοι 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Τσόκο, την αγροτική επαρχία που βρίσκεται πλησιέστερα στο επίκεντρο του σεισμού.

REUTERS/Juan David Duque

Ο πρόεδρος Αμπελάρντο Ντε Λα Εσπριέλα, ο οποίος ανέλαβε την εξουσία πριν από λίγες ημέρες, δήλωσε ότι 35 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μόνο στην Κάλι, ενώ 188 αγνοούνται.

Είπε ότι 1.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας θα αναπτυχθούν στην πόλη μέχρι την αυγή, μετά από αναφορές για λεηλασίες. Η Κάλι, καθώς και η Περέιρα, εφάρμοσαν απαγόρευση κυκλοφορίας τη Δευτέρα το βράδυ.

«Πρόθεσή μας είναι να συνεργαστούμε με κάθε απαραίτητο τρόπο. Εδώ, δεν υπάρχουν διακρίσεις ή ιδεολογικές διαιρέσεις όσον αφορά την υπεράσπιση του λαού μας ή την επίδειξη αλληλεγγύης», δήλωσε ο Ντε Λα Εσπριέλα στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα το βράδυ.

Colombia declara el estado de emergencia tras el terremoto que deja 132 muertos mientras se busca a supervivientes.



El Ejército despliega a 180 especialistas al tiempo que la comunidad internacional moviliza ayuda urgente.https://t.co/PNmE6wIYgr



@telediario_tve pic.twitter.com/2t6A9s14Mo — RTVE (@rtve) August 11, 2026

REUTERS/Christian EscobarMora

Η καταστροφή έχει συγκριθεί με έναν φονικό σεισμό του 1999 που κατέστρεψε την ίδια περιοχή καλλιέργειας καφέ, σκοτώνοντας περισσότερους από 1.000 ανθρώπους, καθώς και με καταστροφικούς σεισμούς που σκότωσαν περισσότερους από 6.300 ανθρώπους στη γειτονική Βενεζουέλα τον Ιούνιο.