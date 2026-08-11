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Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία: Πάνω από 160 νεκροί – Αγώνας δρόμου για επιζώντες, ασυνείδητοι λεηλατούν περιουσίες

Πάνω από 180 οι αγνοούμενοι - Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα - 67 κτίρια κατέρρευσαν ενώ 1.600 υπέστησαν ζημιές
REUTERS
REUTERS/Marco Trujillo
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Εικόνες καταστροφής στην Κολομβία από τον σεισμό 7,4 Ρίχτερ που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (10.08.2026). Ο τραγικός απολογισμός, όσο περνούν οι ώρες, όλο και αυξάνεται με τα θύματα να ανέρχονται στα 164. Οι τραυματίες ξεπερνούν τους 570 ενώ τουλάχιστον 1.600 κτίρια υπέστησαν ζημιές. Περίπου 70 από αυτά κατέρρευσαν.

Διασώστες και εθελοντές συνεχίζουν και αναζητούν επιζώντες στα συντρίμμια. Ο σεισμός μετέτρεψε σε ερείπια πολυώροφα κτίρια σε πόλεις της Κολομβίας όπως η Περέιρα και η Κάλι, και κατέστρεψε έναν από τους πύργους ενός ιστορικού καθεδρικού ναού στην πόλη Μανισάλες.

Ομάδες έκτακτης ανάγκης, με τη βοήθεια αστυνομικών, στρατιωτών και εθελοντών, εργάστηκαν όλη τη νύχτα με εκσκαφείς και, κατά καιρούς, με γυμνά χέρια, αναζητώντας επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια.

Προσοχή σκληρές εικόνες:

REUTERS
REUTERS/Marco Trujillo

Στην Κάλι, όπου ζουν περίπου 2,2 εκατομμύρια άνθρωποι, τουλάχιστον 85 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Δεκάδες κτίρια έμειναν επισφαλώς γέρνοντας ή καταστράφηκαν ολοσχερώς, αναγκάζοντας τους κατοίκους να βγουν στους δρόμους.

Όροφοι νοσοκομείων, μεταξύ αυτών και παιδιατρικών, έπεσαν σαν τραπουλόχαρτα, αφήνοντας εγκλωβισμένους τους ασθενείς και αναγκάζοντας άλλους 600 να «νοσηλευτούν» σε δρόμους με χαλάσματα, δήλωσε η διευθύντρια του νοσοκομείου Ίρνε Τόρες Κάστρο στην τηλεόραση Caracol.

REUTERS
REUTERS/Marco Trujillo

Στην Περέιρα, μία από τις περιοχές που επλήγη περισσότερο από τον σεισμό, οι αρχές ανέφεραν 66 νεκρούς.

Η πόλη υπέστη επίσης μερικές από τις πιο ορατές καταστροφές, με ολόκληρα οικιστικά οικοδομικά τετράγωνα να έχουν μετατραπεί σε σωρούς από σκυρόδεμα και χάλυβα.

Άλλοι 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Τσόκο, την αγροτική επαρχία που βρίσκεται πλησιέστερα στο επίκεντρο του σεισμού.

REUTERS
REUTERS/Juan David Duque

Ο πρόεδρος Αμπελάρντο Ντε Λα Εσπριέλα, ο οποίος ανέλαβε την εξουσία πριν από λίγες ημέρες, δήλωσε ότι 35 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μόνο στην Κάλι, ενώ 188 αγνοούνται.

Είπε ότι 1.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας θα αναπτυχθούν στην πόλη μέχρι την αυγή, μετά από αναφορές για λεηλασίες. Η Κάλι, καθώς και η Περέιρα, εφάρμοσαν απαγόρευση κυκλοφορίας τη Δευτέρα το βράδυ.

«Πρόθεσή μας είναι να συνεργαστούμε με κάθε απαραίτητο τρόπο. Εδώ, δεν υπάρχουν διακρίσεις ή ιδεολογικές διαιρέσεις όσον αφορά την υπεράσπιση του λαού μας ή την επίδειξη αλληλεγγύης», δήλωσε ο Ντε Λα Εσπριέλα στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα το βράδυ.

REUTERS
REUTERS/Christian EscobarMora

Η καταστροφή έχει συγκριθεί με έναν φονικό σεισμό του 1999 που κατέστρεψε την ίδια περιοχή καλλιέργειας καφέ, σκοτώνοντας περισσότερους από 1.000 ανθρώπους, καθώς και με καταστροφικούς σεισμούς που σκότωσαν περισσότερους από 6.300 ανθρώπους στη γειτονική Βενεζουέλα τον Ιούνιο.

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