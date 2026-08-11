Περσείδες 2026: Το καλοκαιρινό «βροχομάνι» των αστεριών κορυφώνεται – Πώς θα το δούμε από την Ελλάδα

Οι νύχτες του Αυγούστου προσφέρονται για παρατήρηση του ουρανού, όμως φέτος οι Περσείδες έχουν έναν επιπλέον λόγο να τραβήξουν το βλέμμα προς τα πάνω.

Η ετήσια βροχή διαττόντων φτάνει στο μέγιστο της δραστηριότητάς της γύρω στις 12 και 13 Αυγούστου 2026, σε μια χρονιά κατά την οποία η Σελήνη δεν θα παρεμβάλλεται στην παρατήρηση.

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Η Νέα Σελήνη πραγματοποιείται στις 12 Αυγούστου στις 20:36 ώρα Ελλάδας. Αυτό σημαίνει ότι τις ώρες κατά τις οποίες οι Περσείδες γίνονται ευκολότερα ορατές, ο ουρανός θα είναι ουσιαστικά απαλλαγμένος από σεληνιακό φως.

Δεν σημαίνει, βέβαια, ότι όποιος βγει στο μπαλκόνι του θα δει 100 «πεφταστέρια» σε μία ώρα.

Ο αριθμός των 100 μετεώρων την ώρα είναι ο λεγόμενος Ζενίθιος Ωριαίος Ρυθμός (ZHR), μια θεωρητική τιμή που προϋποθέτει ιδανικές συνθήκες και έναν παρατηρητή που βλέπει ολόκληρο τον ουρανό.

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Για το 2026, η International Meteor Organization εκτιμά ότι ένας παρατηρητής από σκοτεινή, αγροτική περιοχή μπορεί να περιμένει περίπου 30 έως 50 Περσείδες την ώρα στο μέγιστο της δραστηριότητας.

Από πού προέρχονται οι Περσείδες

Οι Περσείδες δεν είναι άστρα που πέφτουν. Είναι μικροσκοπικά σωματίδια σκόνης και υλικού που έχει αφήσει πίσω του ο κομήτης 109P/Swift-Tuttle κατά τις διαδοχικές διελεύσεις του από το εσωτερικό Ηλιακό Σύστημα.

Η Γη διασχίζει κάθε χρόνο αυτή τη ζώνη υπολειμμάτων. Όταν τα σωματίδια εισέρχονται στην ατμόσφαιρα με ταχύτητα περίπου 59-60 χιλιομέτρων το δευτερόλεπτο, θερμαίνουν και ιονίζουν τα αέρια της ανώτερης ατμόσφαιρας, δημιουργώντας τις σύντομες φωτεινές γραμμές που από τη Γη αποκαλούμε «πεφταστέρια».

Ο Swift-Tuttle χρειάζεται περίπου 133 χρόνια για να ολοκληρώσει μία περιφορά γύρω από τον Ήλιο. Η τελευταία διέλευσή του από το εσωτερικό Ηλιακό Σύστημα έγινε το 1992 και η επόμενη αναμένεται το 2125. Ο ίδιος ο κομήτης είναι εντυπωσιακά μεγάλος, με πυρήνα που εκτιμάται ότι έχει διάμετρο περίπου 26 χιλιόμετρα.

Το όνομα «Περσείδες» προέρχεται από τον αστερισμό του Περσέα. Εκεί βρίσκεται το λεγόμενο ακτινοβόλο σημείο ή radiant, δηλαδή η περιοχή του ουρανού από την οποία φαίνεται να ξεκινούν οι τροχιές των μετεώρων. Στην πραγματικότητα, όμως, τα μετέωρα μπορούν να εμφανιστούν σε ολόκληρο τον ουρανό.

Πότε είναι η καλύτερη ώρα στην Ελλάδα

Για την Ελλάδα, η καλύτερη επιλογή είναι η νύχτα 12 προς 13 Αυγούστου, με δεύτερη καλή ευκαιρία τη νύχτα 13 προς 14 Αυγούστου.

Οι Περσείδες μπορούν να αρχίσουν να εμφανίζονται από αργά το βράδυ, όμως η δραστηριότητα αυξάνεται όσο περνά η νύχτα. Οι καλύτερες ώρες είναι συνήθως μετά τα μεσάνυχτα και κυρίως κατά τις ώρες πριν από την αυγή, όταν ο Περσέας βρίσκεται ψηλότερα στον βόρειο ουρανό και η Γη έχει στραφεί περισσότερο προς το ρεύμα των σωματιδίων του κομήτη.

Για έναν παρατηρητή στην Ελλάδα, επομένως, ένα πρακτικό πρόγραμμα είναι να βρεθεί σε σκοτεινό σημείο περίπου από τις 00:30 έως τις 04:30, με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον να αναμένεται προς το δεύτερο μισό της νύχτας.

Δεν χρειάζεται να περιμένει κανείς να εμφανιστεί ο Περσέας για να αρχίσει να κοιτάζει. Τα μετέωρα μπορούν να διασχίσουν οποιοδήποτε τμήμα του ουρανού. Μάλιστα, είναι προτιμότερο να μην κοιτάζει κανείς επίμονα ακριβώς προς τον αστερισμό του Περσέα, αλλά να έχει ένα όσο το δυνατόν μεγαλύτερο τμήμα του ουρανού στο οπτικό του πεδίο.

Πού πρέπει να πάμε στην Ελλάδα

Το σημαντικότερο στοιχείο δεν είναι τόσο η συγκεκριμένη περιοχή της χώρας όσο η απουσία τεχνητού φωτισμού.

Από το κέντρο της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης θα είναι δυνατό να εμφανιστούν οι λαμπρότερες Περσείδες, όμως μεγάλο μέρος των ασθενέστερων μετεώρων θα χαθεί μέσα στη φωτορύπανση. Η διαφορά γίνεται αισθητή μόλις απομακρυνθεί κανείς από τις πόλεις.

Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές κατάλληλες επιλογές: ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, απομονωμένα σημεία της Πελοποννήσου, της Ηπείρου και της Μακεδονίας, καθώς και νησιωτικές περιοχές μακριά από τους φωτισμένους οικισμούς.

Ιδανικά, το σημείο παρατήρησης πρέπει να βρίσκεται μακριά από δρόμους, ξενοδοχεία, οικισμούς και άλλες πηγές φωτός. Ένας ανοιχτός χώρος με ανεμπόδιστο ορίζοντα είναι προτιμότερος από ένα σημείο μέσα σε δάσος ή ανάμεσα σε ψηλά κτίρια.

Η θάλασσα μπορεί επίσης να προσφέρει εξαιρετικό σκοτεινό ορίζοντα, αρκεί το σημείο να μην φωτίζεται από παραθαλάσσιους οικισμούς, λιμάνια ή πλοία.

Πώς θα τις εντοπίσουμε

Δεν χρειάζεται τηλεσκόπιο. Ούτε κιάλια. Στην πραγματικότητα, ένα τηλεσκόπιο θα έκανε την παρατήρηση δυσκολότερη, επειδή περιορίζει σημαντικά το οπτικό πεδίο. Το καλύτερο «όργανο» για τις Περσείδες είναι το γυμνό μάτι.

Μόλις φτάσουμε στο σημείο παρατήρησης, χρειάζονται περίπου 20 έως 30 λεπτά ώστε τα μάτια να προσαρμοστούν στο σκοτάδι. Το κινητό είναι ένας από τους μεγαλύτερους εχθρούς αυτής της προσαρμογής. Μια φωτεινή οθόνη μπορεί να μειώσει προσωρινά την ευαισθησία των ματιών, γι’ αυτό καλό είναι να αποφεύγεται η χρήση της κατά τη διάρκεια της παρατήρησης.

Αν χρειάζεται κινητό για εφαρμογή αστρονομικού χάρτη, η φωτεινότητα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερη και, εφόσον υπάρχει, να χρησιμοποιείται η λειτουργία κόκκινου φωτισμού.

Ένα στρώμα, μια ξαπλώστρα ή μια απλή κουβέρτα στο έδαφος είναι πιο πρακτικά από το να παραμένει κάποιος όρθιος με το κεφάλι συνεχώς γυρισμένο προς τον ουρανό. Η άνετη, ξαπλωμένη θέση επιτρέπει την παρατήρηση μεγαλύτερου τμήματος του ουρανού.

Προς τα πού να κοιτάξουμε

Ο Περσέας βρίσκεται στον βόρειο ουρανό και όσο προχωρά η νύχτα ανεβαίνει ψηλότερα.

Για να αναγνωριστεί, μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει μια εφαρμογή αστρονομικού χάρτη ή να εντοπίσει πρώτα τον αστερισμό της Κασσιόπης, με το χαρακτηριστικό σχήμα «W». Ο Περσέας βρίσκεται κοντά της.

Ωστόσο, δεν υπάρχει λόγος να κοιτάζει κάποιος αποκλειστικά προς τον Περσέα. Το radiant είναι η περιοχή από την οποία φαίνεται να ξεκινούν τα μετέωρα, όχι το μοναδικό σημείο όπου εμφανίζονται. Οι μακριές και εντυπωσιακές τροχιές συχνά γίνονται καλύτερα αντιληπτές σε μεγαλύτερη απόσταση από το radiant.

Μια καλή πρακτική είναι να κοιτάζουμε ψηλά, περίπου στα μισά της απόστασης ανάμεσα στον ορίζοντα και στο ζενίθ, αφήνοντας το βλέμμα να καλύπτει όσο μεγαλύτερη περιοχή γίνεται.

Τι θα δούμε πραγματικά

Οι Περσείδες είναι γνωστές για την ταχύτητα και τη φωτεινότητά τους. Ορισμένες αφήνουν για λίγο μια φωτεινή ουρά πίσω τους, ενώ περιστασιακά εμφανίζονται πολύ λαμπρότερα μετέωρα, τα λεγόμενα fireballs.

Αυτό είναι ένα από τα χαρακτηριστικά που έχουν κάνει τις Περσείδες ιδιαίτερα δημοφιλείς. Τα fireballs προέρχονται από μεγαλύτερα σωματίδια και μπορούν να δημιουργήσουν πολύ πιο έντονη λάμψη από ένα συνηθισμένο μετέωρο.

Ο αριθμός, πάντως, δεν είναι σταθερός. Μπορεί να περάσουν αρκετά λεπτά χωρίς να εμφανιστεί τίποτα και στη συνέχεια να διασχίσουν τον ουρανό δύο ή τρία μετέωρα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Γι’ αυτό η παρατήρηση απαιτεί περισσότερο υπομονή παρά εξοπλισμό.

Και τι γίνεται με την έκλειψη Ηλίου;

Η φετινή ημερομηνία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον επειδή η Νέα Σελήνη της 12ης Αυγούστου συνδέεται και με μια ολική έκλειψη Ηλίου, η οποία θα είναι ορατή σε περιοχές της Ισλανδίας, της Ισπανίας και της Γροιλανδίας.

Για την Ελλάδα, όμως, δεν πρόκειται για ολική έκλειψη. Η χώρα βρίσκεται εκτός της ζώνης της ολικότητας, επομένως το φαινόμενο που θα παρατηρηθεί από ελληνικό έδαφος είναι μερική έκλειψη και δεν πρέπει να συγχέεται με την ολική φάση που θα παρατηρηθεί σε άλλες περιοχές.

Η σχέση των δύο φαινομένων είναι κυρίως ημερολογιακή: η Νέα Σελήνη που βρίσκεται πίσω από την έκλειψη είναι η ίδια που εξασφαλίζει τον σκοτεινό ουρανό για τις Περσείδες το ίδιο βράδυ.

Για την παρατήρηση της έκλειψης, φυσικά, ισχύουν διαφορετικοί κανόνες ασφαλείας: ποτέ δεν κοιτάζουμε τον Ήλιο με γυμνά μάτια ή με κοινά γυαλιά ηλίου. Χρειάζονται ειδικά πιστοποιημένα φίλτρα ηλιακής παρατήρησης.

Η καλύτερη βραδιά του Αυγούστου για τους ερασιτέχνες παρατηρητές

Οι Περσείδες παραμένουν ενεργές περίπου από τις 17 Ιουλίου έως τις 24 Αυγούστου, αλλά το μέγιστο της δραστηριότητας βρίσκεται γύρω από τις 12 και 13 Αυγούστου.

Το 2026 συνδυάζονται τρεις παράγοντες που ευνοούν την παρατήρηση: η εποχή, η κορύφωση της βροχής διαττόντων και η Νέα Σελήνη. Για την Ελλάδα, το πιο πρακτικό στοίχημα είναι μια έξοδος μακριά από τα φώτα τη νύχτα της 12ης προς 13η Αυγούστου, με παραμονή μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Δεν χρειάζεται παρά ένα σκοτεινό σημείο, καθαρός ουρανός και λίγη υπομονή. Τα υπόλοιπα θα τα αναλάβει ο Swift-Tuttle, ο κομήτης που εδώ και αιώνες αφήνει πίσω του το υλικό από το οποίο δημιουργείται κάθε καλοκαίρι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα θεάματα του νυχτερινού ουρανού.

Ζωντανή μετάδοση από τη NASA

Η NASA θα μεταδώσει ζωντανά το φαινόμενο μέσω του καναλιού της στο YouTube, με την έναρξη της μετάδοσης να έχει προγραμματιστεί για τα μεσάνυχτα της 13ης Αυγούστου, ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ.

Οι εικόνες θα προέρχονται από κάμερες του Automated Lunar and Meteor Observatory (ALaMO) στο Marshall Space Flight Center, το οποίο συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια λειτουργίας, καθώς και από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.