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Ρουμανία: Κίνδυνος για καθολικό shutdown του πυρηνικού σταθμού της Τσερναβόντα λόγω της χαμηλής στάθμης του Δούναβη

Η στάθμη των υδάτων του Δούναβη έχει μειωθεί λόγω της ξηρασίας που έχει αναγκάσει τις ρουμανικές αρχές να κηρύξουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης
Ο πυρηνικός σταθμός
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
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Ανοιχτό το σενάριο να τεθεί εκτός λειτουργίας και ο δεύτερος και τελευταίος αντιδραστήρας του πυρηνικού σταθμού της Τσερναβόντα στη Ρουμανία, λόγω της δραματικής μείωσης του νερού στον Δούναβη.

Η κρατική εταιρεία Nuclearelectrica, διαχειρίστρια του πυρηνικού σταθμού της Τσερναβόντα, ανακοίνωσε ότι ενδέχεται να θέσει εκτός λειτουργίας και τον δεύτερο αντιδραστήρα μέχρι τις 13 Αυγούστου, καθώς η στάθμη των υδάτων του Δούναβη συνεχίζει να υποχωρεί παρά τις προσπάθειες των αρχών της Ρουμανίας για εκτροπή της ροής προς τον πυρηνικό σταθμό.

Η πτώση της στάθμης των υδάτων του ποταμού ανάγκασε σε διακοπή της λειτουργίας του ενός από τους δύο αντιδραστήρες στον πυρηνικό σταθμό της Ρουμανίας, ο οποίος σε κανονικές συνθήκες παράγει το 20% της ενέργειας που καταναλώνει η χώρα.

Τις τελευταίες ημέρες καταβλήθηκαν τεράστιες προσπάθειες για την εκτροπή των υδάτων του Δούναβη με την ανατίναξη βράχων στην κοίτη του ποταμού και την βύθιση φορτηγίδων φορτωμένων με βράχους.

Τα μέτρα αυτά είχαν ως πρόσκαιρο αποτέλεσμα την αύξηση της στάθμης γύρω από τον πυρηνικό αντιδραστήρα κατά 4 εκατοστά γεγονός που επέτρεψε στο υπουργείο Ενέργειας της Ρουμανίας τη Δευτέρα να ανακοινώσει ότι ο πυρηνικός αντιδραστήρας μπορεί να συνεχίσει την λειτουργία για τουλάχιστον 9 ημέρες.

Η στάθμη των υδάτων του Δούναβη έχει μειωθεί λόγω της ξηρασίας που έχει αναγκάσει τις ρουμανικές αρχές να κηρύξουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να ζητήσουν από τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά να περιορίσουν την κατανάλωση νερού τις βραδινές ώρες αιχμής καθ’ όλη την διάρκεια του Αυγούστου.

Η ρουμανική κυβέρνηση έχει ετοιμάσει σχέδιο για την κατά στάδια διακοπή της ηλεκτροδότησης προς τους βιομηχανικούς καταναλωτές κατόπιν προειδοποίησης αν καταστεί αναγκαίο.

Βορειότερα, η γειτονική Ουγγαρία έθεσε και πάλι σε λειτουργία μία τουρμπίνα του πυρηνικού σταθμού Paks έπειτα από την άνοδο της στάθμης των υδάτων του Δούναβη στην περιοχή έπειτα από την εισροή ομβρίων υδάτων.

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