Τραγική κατάληξη είχε μια νεαρή κοπέλα στην Ρωσία καθώς δολοφονήθηκε από τον ίδιο τον σύζυγό της. Στο παρελθόμ ο 24χρονος είχε εξαπολύσει απειλές τόσο εναντίον της, όσο και εναντίον των δύο ανήλικων παιδιών τους.

Η 25χρονη Alexandra Mursalova, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, δολοφονήθηκε από τον 24χρονο σύζυγό της, Rustam Mursalov. Το ζευγάρι είχε δύο παιδιά – ηλικίας 7 και 2 ετών – η κοπέλα εργάζονταν ως ψυχολόγος και sex coach, ενώ ο 24χρονος ήταν personal trainer.

Η στυγερή δολοφονία της 25χρονης κοπέλας σημειώθηκε το βράδυ της 21ης Σεπτεμβρίου μετά από έναν άγριο καβγά που είχε με τον σύζυγό της. Σύμφωνα με την Daily Mail, η Alexandra Mursalova μαχαιρώθηκε επανειλημμένως στο κεφάλι και στη συνέχεια ο 24χρονος πέταξε το πτώμα της από το μπαλκόνι διαμερίσματος του 13ου ορόφου (ύψος 40 μέτρων).

Μετά το αποτρόπαιο έγκλημα, ο 24χρονος το έσκασε και αργότερα παραδόθηκε στις Αρχές. Τοπικά ΜΜΕ, επικαλούμενα πηγές, ανέφεραν πως στη διάρκεια της ανάκρισης ο άντρας ομολόγησε ότι είχε σχεδιάσει τη δολοφονία της συζύγου του. «Ετοίμασε ένα μαχαίρι και πήγε τα παιδιά σε συγγενείς για να μη δουν τη φρίκη», σημείωσαν οι πηγές.

Μία μόλις εβδομάδα πριν από τον θάνατό της, η 25χρονη είχε γράψει στα social media ότι ο σύζυγός της είχε απειλήσει να μαχαιρώσει την ίδια και τα παιδιά τους. «Χτύπησε την πόρτα, λέγοντας ότι θα σκοτώσει εμένα και τα παιδιά και στη συνέχεια θα πηδήξει στο κενό», έγραψε η γυναίκα. «Πήρα τα παιδιά και άλλαζα διαμερίσματα, αλλά έρχεται κάθε βράδυ, χτυπά την πόρτα, μας ξυπνά και τρομάζει τα παιδιά» πρόσθεσε. Δεν έχει γίνει ξεκάθαρο αν η νεαρή μητέρα κατήγγειλε τον άντρα στις αρχές ή αν αναζήτησε βοήθεια. Η ίδια πάντως διαβεβαίωσε τους followers της ότι ήξερε πώς να διαχειριστεί την κατάσταση.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι η 25χρονη, σε αναρτήσεις της στα social media, είχε αναφέρει πως ο σύζυγός της ζήλευε για τα χρήματα που έβγαζε από τη δουλειά της ως sex coach. «Ο άντρας μου προσπάθησε να πάρει το τηλέφωνό μου για να μην κερδίζω πλέον χρήματα», ανέφερε.

Russian 'sex coach' was repeatedly stabbed in the head by her 'jealous' husband https://t.co/dkym0fS4ps