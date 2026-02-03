Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Η Ισπανία απαγορεύει την πρόσβαση στα social media στους κάτω των 16 ετών

Το Δεκέμβριο η Αυστραλία έγινε η πρώτη χώρα που απαγόρευσε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 16 ετών
Οι εφαρμογές Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube, Facebook, Twitch και Reddit εμφανίζονται σε ένα κινητό τηλέφωνο πριν από την εφαρμογή του νέου νόμου που απαγορεύει τη χρήση των κοινωνικών μέσων σε χρήστες κάτω των 16 ετών στην Αυστραλία / REUTERS/Hollie Adams/Illustration

«Στοπ» στη χρήση των social media για τους κάτω των 16 ετών βάζει και η Ισπανία η οποία θα απαιτήσει από τις πλατφόρμες να εφαρμόζουν συστήματα επαλήθευσης της ηλικίας, όπως δήλωσε σήμερα (3/2/2026) ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ στην Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής των Κυβερνήσεων στο Ντουμπάι.

«Τα παιδιά μας είναι εκτεθειμένα σ’ ένα χώρο στον οποίο δεν έπρεπε ποτέ να βρίσκονται μόνα τους… Δεν θα το δεχόμαστε πλέον αυτό», δήλωσε ο Σάντσεθ. «Θα τα προστατεύσουμε από την ψηφιακή Άγρια Δύση», είπε ο Ισπανός πρωθυπουργός για την απαγόρευση των social media.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως η κυβέρνησή του θα καταθέσει επίσης την ερχόμενη εβδομάδα ένα νέο νομοσχέδιο, που προβλέπει ότι τα διευθυντικά στελέχη των social media θα λογοδοτούν για παράνομα περιεχόμενα και περιεχόμενα μίσους.

Την εφαρμογή αυτού του μέτρου παρακολουθούν στενά άλλες χώρες, όπως η Βρετανία και η Γαλλία, που εξετάζουν το ενδεχόμενο να λάβουν παρόμοια μέτρα με βάση την ηλικία.

